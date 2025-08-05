Президент России Владимир Путин, скорее всего, отвергнет ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который дал Кремлю десятидневный срок на урегулирование украинского конфликта, пригрозив в противном случае ввести 100%-е вторичные санкции против Москвы и ее торговых партнеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации трех источников, знакомых с ходом обсуждений в Кремле, непреклонность российского президента объясняется его верой в неизбежность победы России и сомнениями в эффективности новых санкционных мер США, учитывая уже привыкшую к ограничениям российскую экономику.

Как сообщает Reuters, российский лидер намерен установить полный контроль над территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, после чего инициировать переговорный процесс о прекращении конфликта.

Вместе с тем, по информации двух источников агентства, Путин, несмотря на понимание важности отношений с США и перспектив сближения с Западом, готов пожертвовать этой возможностью ради реализации своих стратегических целей в ходе ведения спецоперации.

По словам еще одного информированного источника, нынешние российско-украинские переговоры носят скорее демонстративный характер. Их главная цель — показать администрации Трампа, что Москва формально не отказывается от мирного процесса, хотя по существу дискуссии ограничиваются лишь вопросами гуманитарных обменов.

В то же время в Москве сомневаются в готовности президента США реализовать свои угрозы, поскольку он неоднократно выдвигал ультиматумы, но либо не выполнял их, либо кардинально менял позицию, отметил в разговоре с Reuters еще один осведомленный источник, близкий к кремлевским кругам.

14 июля американский президент предупредил о возможном введении 100% пошлин на товары из России и стран, сотрудничающих с ней, если за 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом он отметил, что надеется избежать подобных мер и рассчитывает на более конструктивную позицию Москвы за столом переговоров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Трампа как «весьма серьезное», подчеркнув, что часть формулировок была предназначена лично Владимиру Путину. В дальнейшем пресс-секретарь добавил, что Москва ожидает аналогичного давления со стороны Вашингтона и на киевские власти.

Уже 28 июля Трамп заявил о намерении сократить срок ультиматума, объяснив это разочарованием в действиях российского лидера. Изначально он не стал детализировать, насколько будет уменьшен срок. Но уже вечером того же дня прояснил свою позицию, заявив о планах сократить его до 10—12 суток. Позднее американский лидер сократил дедлайн до 10 дней — он истекает в пятницу, 8 августа.

Накануне Трамп сообщил, что его спецпредставитель Стивен Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа. Официально заявленная цель визита — обсуждение гуманитарного кризиса в секторе Газа, в частности вопросов поставок продовольствия. Однако, как пишут американские СМИ, реальная миссия Уиткоффа — склонить российское руководство к согласию на перемирие в украинском конфликте.