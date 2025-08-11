Великобритания способна организовать провокацию, направленную на срыв переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на территории Аляски. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор предполагает, что Лондон может попытаться сорвать переговоры на Аляске с помощью провокации, поскольку это соответствует его ключевым интересам. Он пояснил, что Великобритания уже давно не является значимой военной державой, однако по-прежнему остается непревзойденной в организации диверсий, переворотов и политических провокаций.

Сенатор Джабаров обратил внимание на то, что последствия политических манипуляций Великобритании прослеживаются как на Украине, так и в России, а также на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «везде, где побывала нога британских специалистов», неизбежно возникали дестабилизация и конфликтные ситуации.

Ранее администрации Кремля и Белого дома объявили о запланированной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Как пояснял помощник российского президента Юрий Ушаков, американский спецпредставитель Стив Уиткофф во время визита в Москву предлагал рассмотреть вариант трехсторонних переговоров с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Однако российская сторона воздержалась от комментариев по этому поводу, предложив сосредоточиться на организации двустороннего саммита.

Путин ранее допускал возможность встречи с Зеленским, но подчеркивал, что для этого должны быть созданы соответствующие условия, до которых пока далеко.