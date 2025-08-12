На Аляске готовятся к приезду Дональда Трампа и Владимира Путина, но не только саммит лидеров США и России занимает жителей штата. Другие новости, о которых пишут местные СМИ, — в обзоре RTVI.

В столице Аляске Джуно объявлена эвакуация из районов, прилегающих к леднику Мендехолл. Им угрожает наводнение из-за резкого повышения уровня воды в приледниковом озере — Котловине самоубийц, сообщает Anchorage Daily News. Национальная метеорологическая служба «продолжает фиксировать признаки перелива ледяной плотины, айсберги стягиваются к водосбросному каналу, бассейн заполнен до предела».

Береговая охрана США впервые за 25 лет ввела в эксплуатацию на Аляске новый полярный ледокол Storis. Он будет приписан к порту Джуно. По словам чиновников, это «ознаменовало новую эру в деятельности Соединенных Штатов в Арктике» и «будет иметь решающее значение для контроля границ в Северном Ледовитом океане». Бывшее судно для поддержки бурения нефтяных скважин в 2013 году получило повреждение во время шторма в заливе Аляска, а конгресс еще при администрации Джо Байдена профинансировал Береговой охране покупку судна за $125 млн, которое было отремонтировано.

«В настоящее время у ведомства есть только один тяжёлый ледокол, и он обычно используется для поддержки операций в Антарктиде. Таким образом, ледокол среднего класса Healy оставался единственным американским ледоколом, пригодным для выполнения многоцелевых задач в Арктике», — отмечает ADN.

Представители коренных жителей Аляски вышли на протесты из-за приезда министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего — он совершил недельный тур по штату. Акции сопровождали Кеннеди-младшего в Фэрбанксе и Кенае. Участники протестовали, в частности, против решения главы минздрава отменить выделение $500 млн на разработку мРНК-вакцин. У многих были баннеры с призывами «верить науке, а не мифам».

В Анкоридже примерно за неделю до приезда Владимира Путина активизировались бурые медведи. Муниципалитет даже принял решение закрыть три пешеходные тропы Rover’s Run Trail, Viewpoint Trail и Salmon Run Trail в двух местных парках до дальнейшего уведомления. Судя по всему, причиной стал нерест лосося в ручье Кэмпбелл-Крик. В конце июля в районе Анкориджа меньше, чем за неделю, было зафиксировано два случая нападения медведей на местных жителей.