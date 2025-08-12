Владимир Путин станет первым президентом России, который побывает на Аляске. Между тем «в прошлом штат принимал у себя многих крупных лидеров», напоминает портал Alaska Landmine.

Папа римский, японский император и Си

В 2017 году у губернатора Аляски Билла Уокера погостил председатель КНР Си Цзиньпин — китайский лидер заехал сюда на обратном пути из Флориды, где провел переговоры с Дональдом Трампом.

В 1981 году президент США Ричард Никсон принимал на Аляске японского императора Хирохито с супругой — императрицей Кодзюн. Они остановились на базе Элмендорф. Хирохито стал первым японским императором в истории, ступившим на чужую землю.

В 1984 году президент США Рональд Рейган встречался в международном аэропорту Фэрбанкса с папой римским Иоанном Павлом II.

Здесь были Трамп, Обама и другие

Разумеется, здесь были и другие американские президенты, отмечает портал SBS News.

В 1923 году Уоррен Гардинг вошёл в историю как первый действующий президент США, посетивший Аляску.

Франклин Делано Рузвельт заглянул на Аляску во время Второй мировой войны — с 3-го по 9 августа 1944 года. Он приехал сюда с инспекцией и чтобы порыбачить.

Дуайт Эйзенхауэр посетил Аляску в июне 1960-го — именно при этом президенте она получила годом ранее статус штата.

Линдон Джонсон отдыхал на Аляске в ноябре 1966 года — на фоне бомбардировок Северного Вьетнама.

Дважды побывал на Аляске Джеральд Форд — 17 ноября 1974-го и и 29 ноября 1975-го. Оба раза он ограничился авиабазами — Элмендорф в Анкоридже и Эйлсон в Фэрбанксе.

Джимми Картер тоже посещал штат два раза — 23 июня 1979-го и и 9-11 июля 1980 года, в том числе ради рыбалки. Именно Картеру Аляска обязана Законом о сохранении земель национального значения и федеральной защитой более чем 157 миллионов акров земли.

Билл Клинтон «воспользовался своим кратким появлением на Аляске 11 ноября 1994 года, чтобы перекусить».

«Он отправился в центр города вместе с тогдашним губернатором Тони Ноулзом, чтобы перехватить сэндвич. Заехав в закусочную Downtown Deli, которой раньше владел Ноулз, Клинтон сказал журналистам: «Хочу, чтобы вы послушали, как Тони расхваливает тушёное мясо оленя»», — напоминает SBS News.

Джордж Буш-младший бывал на Аляске трижды — в феврале 2002-го, в ноябре 2005-го и в августа 2008 года. Еще он был единственным американский президент, который в юности жил на Аляске — в течение нескольких месяцев в 1971 году.

В 2009 году Барак Обама остановился на базе Элмендорф для дозаправки борта, а 31 августа 2015 года отправился в самое продолжительное турне по Аляске в истории как действующий президент США.

Дональд Трамп был в Анкоридже в 2022 году — он провел там предвыборный митинг в поддержку кандидата в Сенат Келли Чибаки и кандидата в Палату представителей Сары Пэйлин.

А что насчет российских лидеров?

«Ни один российский лидер никогда не посещал Аляску. Ближе всего к этому был визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и теперь уже бывшего посла России в США Сергея Кисляка в Фэрбанкс в 2017 году для участия в заседании Арктического совета», — признает Alaska Landmine.

Владимир Путин вообще не был в США с 2015 года, когда он приезжал в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН.

«Аляска — отличное место для этой исторической встречи [Путина и Трампа]. Россия имеет с Аляской историческую и культурную связь, не говоря уже о том, что она буквально граничит с Аляской. Перелёт из Москвы в Анкоридж стоит почти столько же, сколько и перелёт из Вашингтона в Анкоридж», — отмечает портал.

Никита Хрущев и Михаил Горбачев были единственными советскими лидерами, побывавшими в США, однако их нога так и не ступила на землю Аляски. Так, Хрущев в 1959 году побывал в штатах Айова и Калифорния, а также выступил со знаменитой речью с трибуны ООН в Нью-Йорке.

Наконец, до Аляски не добрался ни один из российских императоров, включая Александра II, который продал землю американцам.