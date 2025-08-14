Американский лидер Дональд Трамп во время онлайн-конференции пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому не обсуждать вопросы территориального разделения на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Трамп провел онлайн-конференцию с европейскими лидерами, в которой также участвовал Зеленский. По словам собеседников телеканала, президент США заявил, что идет на встречу с Путиным с целью обеспечения прекращения огня на Украине.

Трамп и европейские лидеры также согласились, что прекращение огня на Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров. По данным источников телеканала, у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не слишком оптимистичен в отношении результатов своей встречи с Путиным.

12 августа The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что Зеленский сказал европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное президентом США, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем. При этом украинский лидер отметил, что территории, находящиеся под контролем России, могут стать предметом обсуждения.

По данным Politico, Киев сформулировал пять основных требований в рамках урегулирования конфликта с Россией, которые, по его мнению, должны быть учтены перед встречей российского и американского президентов.

The Economist писал, что европейские лидеры выразили обеспокоенность в связи с запланированной встречей Трампа и Путина. По их мнению, американский лидер может заявить о дипломатической «победе» Москвы, что поставит Украину и ее союзников в сложное положение: либо принять соглашение, меняющее систему европейской безопасности, либо отказаться и потерять поддержку США.