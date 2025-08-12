Украинские власти могут отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и пути к членству в НАТО. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, президент Украины Владимир Зеленский сказал европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное президентом США Дональдом Трампом, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем.

При этом украинский лидер отметил, что территории, находящиеся под контролем России, могут стать предметом обсуждения.

The Daily Telegraph отмечает, что этот шаг подразумевает заморозку линии фронта и фактическую передачу Москве контроля над территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.

После визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву американский лидер заявил, что встретится с президентом России Путиным на Аляске 15 августа.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), 6 августа президент России на встрече с Уиткоффом в Кремле представил «масштабное предложение» по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Как утверждают источники издания, Путин заявил, что согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса.

8 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают соглашение, согласно которому Россия получит контроль над Донбассом и Крымом, а российская сторона в свою очередь прекратит наступление в Запорожской и Херсонской областях вдоль нынешней линии фронта.

Украинский президент в этой ситуации, отмечает агентство, рискует оказаться в ситуации «бери или уходи», в то время как у стран ЕС может возникнуть другая проблема — что именно им придется контролировать соблюдение режима прекращения огня.