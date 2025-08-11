Президент России Владимир Путин не будет встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нет, никаких переговоров не будет. Потому что о чем говорить?» — сказал депутат.

По словам парламентария, беседа Путина и Трампа может сыграть важную роль в урегулировании конфликта Москвы и Киева. И перед этой встречей, допустил он, президент США «теоретически» может переговорить с Зеленским, чтобы рассказать о сути обсуждений и «сгладить острые углы».

«Но смысла в переговорах Путина и Зеленского нет никакого», — добавил Чепа.

Депутат допустил, что если по итогам переговоров российского и американского лидеров будут «будут достигнуты какие-то конкретные результаты, то, может, Зеленского и вызовут, чтобы все ему озвучить».

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что участие Зеленского в переговорах между лидерами России и США «превратит встречу в очередной фарс».

«Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того, как наш президент уедет, пусть кто хочет приезжает. Захочет ли их Трамп видеть — это другое дело», — отметил сенатор.

Джабаров также выразил уверенность в том, что Зеленский и европейские сторонники Украины имеют свой интерес в продолжении боевых действий для ослабления России.

«Я думаю, что из себя представляет Европа, уже все поняли. Все видели, как Трамп воспитывал [председателя Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен как послушную девочку, как он ей говорил, еще сколько они будут платить, что они будут делать», — сказал сенатор.

Он также предположил, что в настоящий момент Европа не представляет интереса для американского президента, который нацелен на достижение результата.