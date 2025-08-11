Точная локация предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пока не объявлена, но американские СМИ делают ставку на Анкоридж — крупнейший город штата. The New York Times упоминает отель Captain Cook, который в 2021-м уже принимал делегации США и КНР. RTVI обратил внимание, что на всю неделю, включая дату саммита — 15 августа, забронированы все номера.

И на сайте Captain Cook, и на сервисах бронирований все занято в период с 11 по 15 августа включительно. А потом свободные номера снова появляются.

У Captain Cook — четыре звезды, как, впрочем, у всех гостиниц в Анкоридже. Согласно информации на Booking, свободных номеров нет и в других отелях, которые можно отнести к премиальному сегменту, к примеру, в Sheraton Anchorage Hotel (принадлежит группе Mariott) или в Embassy Suites Anchorage (принадлежит группе Hilton). Вместе с тем это единственная гостиница категории Preferred Hotel в Анкоридже.

В Captian Cook отмечают, что они «специализируются на организации мероприятий любого масштаба: от небольших заседаний совета директоров до крупных международных конференций».

«Когда у нашего входа гостей встречают швейцары в цилиндрах, любое мероприятие становится особенным», — говорится на сайте.

18 марта 2021 года именно тут проходили переговоры между США и КНР на высоком уровне: среди американских официальных лиц на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан, от китайской стороны — министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Персонал отеля говорит в том числе на русском языке. В оформлении интерьеров — старинные карты и репродукции, посвященные мореплавателю Джеймсу Куку, его экспедициям и смерти капитана. В основном тут останавливаются туристы, которые отправляются в круиз по Аляске.

Ларри Дисброу, риелтор, который занимается краткосрочной арендой жилья в Анкоридже, а также является почетным консулом Германии, рассказал The NYT, что недавно он сдал в аренду Секретной службе недвижимость с шестью спальнями — как раз незадолго до саммита.

СМИ отмечают, что президентам России и США не обязательно встречаться в отеле — например, они могли бы провести переговоры на военной базе «Элмендорф — Ричардсон»

К слову, в 2023 году Ассамблея Анкориджа приостановила свои многолетние отношения с российским городом Магаданом, поскольку больше не может «закрывать глаза на действия российского правительства» на Украине. При этом Джуно, столица штата, проголосовал за продолжение аналогичных отношений с Владивостоком.

Сам Дональд Трамп был в Анкоридже в 2022 году — он провел там предвыборный митинг, чтобы выразить поддержку кандидату в Сенат Келли Чибаке и кандидату в Палату представителей Саре Пэйлин.

Тем временем местное СМИ The Alaska Landmine утверждает со ссылкой на некие источники, что переговоры между президентами России и США могут пройти в городе Гирдвуд, который находится недалеко от Анкориджа.

«Встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Интересно, что с 12 по 16 августа отсутствуют свободные номера для бронирования», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

Это горнолыжный курорт. RTVI также проверил наличие свободных номеров. На данный момент нет возможности заселиться только с 14 по 15 августа.