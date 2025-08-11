Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, посвященная урегулированию российско-украинского конфликта, может пройти в отеле города Гирдвуд на Аляске. Об этом сообщает в своем аккаунте в X (ранее — Twitter) местное издание The Alaska Landmine со ссылкой на неназванный источник.

«Появилась информация о том, что встреча Трампа и Путина может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде», — отмечает издание.

В публикации отмечается, что на даты с 12 по 16 августа забронировать номер в отеле нельзя.

9 августа Трамп объявил, что их «долгожданная встреча» с Путиным состоится на Аляске 15 августа. Позже дату и место подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. Путин станет первым российским президентом, который побывает на Аляске.

В тот же день The Alaska Landmine писало, что местом встречи Путина и Трампа станет отель The Driftwood Lodge в городе Джуно, расположенном приблизительно в 1 тысяче км от Гирдвуда.

Издание отмечало, что большинство экспертов сходились во мнении, что встреча двух лидеров пройдет в Анкоридже или Фэрбанксе, однако позднее «стало очевидным, что свободные отели станут главной проблемой».

«Все отели на Аляске полностью забронированы. Но мы вскоре выяснили, что Driftwood был на 90% свободен», — приводит издание слова неназванного члена команды Трампа.