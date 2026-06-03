В мае в воздушном пространстве Сирии было зафиксировано почти 12 тыс. транзитных перелетов, что на 375% больше, чем в мае 2025 года. Как посчитало агентство Reuters, эти полеты смогли принести Дамаску около $6 млн.

По данным Главного управления гражданской авиации Сирии, через воздушное пространство страны прошел 11 801 рейс, что более чем в два раза превышает февральские показатели, то есть до начала войны США и Израиля с Ираном.

«Воздушное пространство Сирии было запретной зоной на протяжении всей 14-летней гражданской войны, которая закончилась свержением президента Башара Асада в конце 2024 года. Такой поворот событий потенциально выгоден Сирии, которая в начале этого года повысила сборы, взимаемые с авиакомпаний», — отмечает Reuters.

Новое правительство Сирии установило фиксированную плату: $499 за рейс. Учитывая количество самолетов, использовавших сирийское воздушное пространство, агентство посчитало, что Дамаск в мае мог заработать около $5,9 млн.

После начала иранского конфликта воздушное пространство на Ближнем Востоке оказалось закрыто. В апреле стороны смогли договориться о перемирии, и небо снова стало открытым. Однако, по данным Flightradar24 и AirNav, большинство рейсов в Европу из крупнейших авиационных хабов — эмиратского Дубая и катарской Дохи — теперь проходят через центральную Сирию, а не через территорию Ирака.

«Полеты над Сирией сокращают время в пути и расходы на топливо, поскольку авиакомпании стремятся смягчить последствия резкого роста международных цен на нефть, вызванного перебоями в работе, связанными с войной в Иране», — подчеркивает Reuters.

Ранее издание Foreign Affairs писало, что Ирану значительно более выгоден затяжной конфликт с США, чем заключение мирных соглашений. По мнению доцента кафедры международных отношений Школы правительства и государственной службы Буша Техасского университета A&M Мухаммада Аятоллахи Табаара, Тегеран не просто стремится измотать Соединенные Штаты и переждать конфликт. Он хочет принципиально изменить то, как с Ираном обращаются США и их союзники. Именно поэтому Исламская Республика занимает непримиримую позицию на переговорном процессе.