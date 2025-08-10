Ждут ли Зеленского на Аляске: как Путин и Трамп будут заканчивать СВО

Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа состоится встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Ждут ли украинского лидера на саммите и как к его потенциальному появлению за столом переговоров относятся Вашингтон и Москва — в материале RTVI.

Встретится ли Зеленский с Путиным на Аляске

«Это обсуждается», — сказал источник NBC, говоря о планах пригласить Зеленского на Аляску.

Все собеседники NBC уточнили, что визит украинского президента не согласована и нет полной ясности, приедет ли он на саммит.

Высокопоставленный представитель Белого дома выразил мнение, что участие Зеленского во встрече лидеров России и США на Аляске «абсолютно» возможно.

«Все очень надеются, что это произойдет», — сказал он.

О том, что украинский президент может принять «какое-то участие» в переговорах 15 августа, ранее также писал CBS News со ссылкой на источник.

Зеленский может находиться на Аляске во время встречи Путина и Трампа, но не будет в ней участвовать, утверждает CNN со ссылкой на источники. Один из чиновников в разговоре с телеканалом допустил, что любые встречи с участием украинского лидера, скорее всего, произойдут после встречи президентов России и США.

The Washington Post со ссылкой чиновника, осведомленного о ходе переговоров, пишет, что США не приглашали Зеленского принять участие во встрече Путина и Трампа. Представитель Белого дома заявил Reuters, что американский президент открыт к проведению на Аляске трехсторонней встречи с лидерами России и Украины. В то же время он отметил, что сейчас США сосредоточены на подготовке двусторонней встречи Трампа и Путина.

В поддержку участия Зеленского в саммите на Аляске высказался канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы надеемся и предполагаем, что <…> президент Зеленский будет привлечен к этой встрече», — сказал он в эфире канала ARD, добавив, что присутствие украинского президента приведет к «прорыву» в процессе урегулирования конфликта.

Участие Зеленского во встрече на Аляске также допустил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер в интервью CNN. «Я, безусловно, считаю это возможным. Очевидно, решение будет принимать президент, оно еще не принято», — заявил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс усомнился в том, что встреча Путина и Зеленского до переговоров российского президента и главы Белого дома была бы продуктивной. По его словам, Трамп должен побудить лидеров России и Украины сесть за стол переговоров и «решить их разногласия».

«Нельзя, знаете ли, грозить пальцем и говорить: „Вы не правы, мы правы“. Путь к миру — это найти решительного лидера, который сядет и заставит людей объединиться», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

Что говорят Путин и Трамп о встрече с Зеленским

Договоренность о проведении личной встречи Трампа и Путина была достигнута по итогам переговоров российского президента со спецпосланником американского коллеги Стивом Уиткоффом в Кремле 6 августа. Вечером того же дня состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского при участии европейских лидеров. После него украинский президент заявил, что Россия, «похоже, теперь больше настроена на прекращение огня».

Через несколько часов после отъезда Уиткоффа из Москвы Трамп сообщил о шансе на скорую встречу с Путиным. Позднее глава Белого дома объявил, что переговоры с российским президентом в двустороннем формате состоятся на Аляске 15 августа.

Трамп также увидел «хорошую перспективу» и для трехсторонней встречи с российским коллегой и Зеленским. О том, что президент США планирует организовать трехсторонние переговоры, писала The New York Times (NYT).

Сразу несколько американских СМИ, в том числе The New York Post, писали со ссылкой на источники, что условие Белого дома для проведения российско-американского саммита — согласие Путина на встречу с Зеленским. Однако позднее Трамп заявил, что подобного требования не выдвигалось.

Путину после переговоров с Уиткоффом удалось добиться личной встречи с Трампом без Зеленского, поскольку речь зашла о готовности Москвы идти на компромиссы по территориальным вопросам, пишет NYT.

Сам российский президент заявил 7 августа, что встреча с Зеленским возможна, но для этого должны быть созданы определенные условия.

«Я в целом ничего не имею против, это возможно», — сказал Путин.

Он добавил, что условия, которые будут способствовать проведению такой встречи, пока не созданы.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Уиткофф при общении с Путиным поднимал тему трехсторонней встречи, но конкретного обсуждения по этому вопросу не было. Российская сторона оставила его без комментария, предложив направить усилия на подготовку двустороннего саммита.

«Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», — заявил Ушаков (цитата по ТАСС).

Зеленский, со своей стороны, заявлял, что Киев открыт к встречам как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Трамп и Путин обсудят обмен территориями

Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг конфликта Москвы и Киева и допустил, что речь пойдет о «некотором обмене территориями» между Россией и Украиной, который будет выгоден для обеих сторон. Американский президент отметил, что Зеленскому «придется быть готовым кое-что подписать».

Ушаков заявил, что российский и американский президенты «несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет в России, добавил помощник главы государства.

До этого Ушаков заявил, что Россия получила «предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым».

По данным польского портала Onet, Уиткофф изложил Путину «весьма выгодное предложение» по урегулированию конфликта от администрации Трампа, которое предполагает следующие условия:

прекращение огня на Украине (но не полноценное перемирие),

де-факто признание российских территориальных приобретений с формальным отложением этого вопроса на 49—99 лет,

отмена большей части антироссийских санкций с перспективой восстановления энергетического сотрудничества, включая поставки российских нефти и газа.

Речи о нерасширении НАТО и прекращении военной помощи Киеву в этом предложении не идет, говорится в материале. В Кремле не комментировали публикацию Onet.

The Economist утверждает, что Путин в преддверии встречи с Трампом предложил частичное прекращение огня на море и в воздухе. Источники издания утверждают, что на предстоящем саммите возможен и «более значительный прорыв», если будет разработан расширенный пакет документов, определяющих, как в конечном итоге может выглядеть заморозка конфликта. При этом позиции Украины, России и США по-прежнему сильно различаются, отмечает The Economist.

Как утверждает The Wall Street Journal, Путин на встрече с Уиткоффом представил «масштабное предложение» по Украине, подразумевающее прекращение огня в случае, если Киев выведет войска из Донбасса. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия и США обсуждают соглашение, согласно которому Москва получит контроль над ДНР, ЛНР и Крымом, а взамен остановит наступление в Запорожской и Херсонской областях вдоль нынешней линии фронта.

В то же время The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что Россия не намерена отказываться от контроля над территориями Запорожья и Херсонщины в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. По словам собеседника газеты, речь идет только о готовности прекратить огонь.

Изначально Уиткофф после встречи с Путиным рассказал европейским лидерам о намерении Москвы согласиться на урегулирование конфликта, если украинская сторона уступит ДНР, ЛНР и Крым, пишет Axios со ссылкой на источники. Некоторые участники разговора сделали вывод, что российский президент готов отказаться от «претензий» на Запорожскую и Херсонскую области, расценив такой сценарий как «существенную уступку» со стороны России. Однако на следующий день, пишет Axios, Уиткофф на встрече с высокопоставленными европейскими и украинскими чиновниками заявил, что Путин согласился с идеей «заморозить» нынешние позиции российских сил в этих регионах.

До этого немецкий таблоид Bild писал, что у участников разговора со спецпосланником Трампа 7 августа сложилось мнение, что он неправильно понял позицию России на встрече в Кремле. По версии собеседников издания, Москва настаивает на «мирном отступлении» украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, тогда как Уиткофф истолковал это требование как «мирный отход» российских сил из этих регионов.

Зеленский раскритиковал идею об «обмене территориями» заявив, что Украина не будет «дарить свою землю». По его словам, территориальные уступки со стороны Киева «ничего не дадут» и «никогда не сработают».

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет», — заявил украинский президент.

В свою очередь газета The Telegraph сообщила со ссылкой на источники, знакомые с позицией Украины, что Киев не согласен на «международное признание» контроля Москвы над новыми территориями, но готов пойти на прекращение огня по линии фронта.

Россия тоже исключает возможность территориальных уступок и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также полном выводе украинских войск из этих четырех регионов. Эти условия, в частности, содержатся в российской версии меморандума о прекращении огня, который был представлен на июньских переговорах в Стамбуле. В начале августа Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года условия по урегулированию российско-украинского конфликта остаются прежними. «Пришло время объявить о победе»: когда закончится СВО

Тревога Зеленского и поддержка Европы

Зеленский был «встревожен» решением провести встречу Трампа и Путина на Аляске, не пригласив к участию в ней представителей Украины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру. Как утверждает издание, «глубокая обеспокоенность» Киева вызвана тем, что президент США может попытаться быстро урегулировать конфликт, согласившись с позицией Москвы по поводу принадлежности Крыма, республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Зеленский и его советники намерены убедить Трампа принять «более рациональный» подход к урегулированию, утверждают собеседники FT.

Этому вопросу была посвящена с участием высокопоставленных чиновников Украины, США и Европы, состоявшаяся 9 августа в Великобритании. По итогам совещания один из его участников, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев не согласен считать сформировавшуюся линию фронта границей с Россией в рамках возможного мирного соглашения. По его словам, Украина настаивает на том, что она должна быть за столом переговоров.

«Надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня — нужно. Линия фронта — не граница», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Аналогичной позиции придерживаются в ЕС, рассказали NYT два европейских чиновника, присутствовавших на встрече в Британии. По их словам, в преддверии встречи Путина и Трампа европейцы пытаются убедить американского президента в том, что времена Ялтинской конференции 1945 года, когда «лидеры США и СССР делили Европу», прошли.

По итогам встречи 9 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры стран ЕС и Великобритании призвали главу Белого дома на переговорах с российским лидером защищать «жизненные интересы Украины и Европы». Речь идет о прочных и надежных гарантиях безопасности, которые позволят Киеву эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, говорится в совместной декларации.

«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — сказано в заявлении.

Кроме того, Украина и ЕС разработали альтернативный план урегулирования конфликта в ответ на предложение Путина, узнала WSJ. Он в том числе предполагает прекращение огня до любых последующих решений, «железные» гарантии безопасности, включая возможное членство Киева в НАТО, и обмен территориями на взаимной основе. Последний пункт подразумевает, что в случае, если Украина «выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других», говорится в материале. США положительно отреагировали на этот план, заявил WSJ европейский чиновник.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила Reuters, что созывает 11 августа чрезвычайную встречу глав МИД ЕС для обсуждения дальнейших действий в связи с грядущей встречей Трампа и Путина.