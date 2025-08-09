Президент России Владимир Путин вручил спецпредставителю американского лидера Стиву Уиткоффу Орден Ленина (высшая госнаграда СССР) для дальнейшей передачи заместителю директора ЦРУ Джулиан Галлине, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Ее сын участвовал в боях на Украине в рядах российской армии и погиб в зоне военной операции в 2024 году.

Передали ли Галлине орден Ленина, неизвестно, уточняет CBS. В Белом доме и ЦРУ не стали комментировать эту информацию.

Орден Ленина — советская награда, вручавшаяся за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам.

Джулиан Галлина занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям с 2024 года. До этого она работала в компании IBM и служила в Военно-морских силах (ВМС) США.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась 6 августа в Кремле, она продлилась около трех часов. По данным The Wall Street Journal, в ходе беседы российский лидер представил «масштабное предложение» о прекращении огня на Украине, подразумевающее вывод украинских войск из Донбасса.

Как погиб сын замдиректора ЦРУ

О гибели Майкла Глосса в зоне российско-украинского колфликта в конце апреля сообщил NBC News. со ссылкой на источники в разведке США. В момент гибели сыну замдиректора ЦРУ был 21 год.

Его отец, ветеран ВМС Ларри Глосс сообщил The Washington Post (WP), что Майкл погиб 4 апреля 2024 года на территории ДНР от «огромной потери крови» в результате обстрела, «прибежав на помощь раненому товарищу». Глосс-старший также рассказал, что его сын большую часть своей жизни боролся с психическим заболеванием.

Как писала WP, несколько лет назад Майкл Глосс перестал принимать лекарства, и его поведение «стало непредсказуемым». В 2023 году он отправился путешествовать по разным странам. В частности, Глосс посетил Италию, Турцию и Грузию. Затем он оказался в России и посетил несколько городов на юге страны, а осенью подписал контракт с Минобороны и поступил на службу в российскую армию. В декабре 2023 года Глосс отправился в зону боевых действий на Украине и попал в штурмовое подразделение десантных войск. После гибели его останки передали в США, где их кремировали, писала WP.

В ЦРУ гибель Глосса назвали «невообразимой личной трагедией», отметив, что рассматривают ее как личное дело семьи, а не вопрос национальной безопасности. По данным источников CBS, в Кремле не знали о родственных связях погибшего при репатриации тела.