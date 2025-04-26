Майкл Глосс, сын замглавы ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины, погиб весной 2024 года во время боевых действий на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на представителя американской разведки. Ему был 21 год.

Как рассказал представитель ЦРУ, Галлина и ее семья «пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, у которого были проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий» между Россией и Украиной. Родители молодого человека отметили, что «обожали сына и скорбят о его потере каждую минуту».

Где это произошло и на чьей стороне воевал Глосс, не уточняется. В некрологе, опубликованной семьей, упоминается, что молодой человек прожил «короткую, но невероятно прекрасную жизнь» и скончался «во время путешествия по Восточной Европе».

NBC News уточняет, что в прошлом году Глосс опубликовал фото, где он стоит на Красной площади, а в комментариях выражал поддержку России, говоря, что «западная пропаганда» не раскрывает правду о конфликте Москвы и Киева.

Галлина заняла пост замглавы ЦРУ по цифровым инновациям в 2024 году. Она также занимала высокий пост в компании IBM и некоторое время работала военным криптологом в Военно-морских силах США (ВМС).

Отец Глосса, Ларри Глосс, ветеран ВМС, участвовал в операции «Буря в пустыне», а также работал в сфере кибербезопасности в частном секторе, занимая руководящий пост в компании Security Information Systems, которая в числе прочего разрабатывает программное обеспечение для оборонной сферы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Майкл Глосс бросил в 2023 году, стал путешествовать и занимался экоактивизмом. После этого он приехал в Россию, посетил несколько городов на юге страны, а потом подписал контракт и отправился на СВО. Данные о нем в базе ЕМИАС появились в сентябре 2023 года, писали СМИ.

Washington Post (WP) пишет, что погибший при жизни был «любящим [Боба] Дилана пацифистом», который, как заявил его отец Ларри Глосс, «не обидел бы и мухи». Последний также рассказал, что Майкл большую часть своей жизни боролся с психическим заболеванием, а с 17 лет стал выступать против ценностей, которые прививали ему его родители.

В статье отмечается, что родители Глосса не знали о том, что он находится на Украине и участвует в боевых действиях.

По словам отца погибшего, в свидетельстве о смерти сына сказано, что он скончался 4 апреля 2024 года из-за «огромной потери крови», ранение молодой человек получил в результате артиллерийского обстрела.

«Он погиб, прибежав на помощь раненому товарищу, пытаясь защитить его. Это был классический Майкл», — сказал Ларри Глосс.

WP пишет, что несколько лет назад поведение Майкла Глосса «стало непредсказуемым» после того, как он перестал принимать препараты, после чего он решил попутешествовать по миру. В январе 2023 года молодой человек отправился в Италию, где работал на фермах, затем посетил Турцию, где помогал восстанавливать поврежденные в результате землетрясения здания.

В июне 2023-го Глосс приехал в Грузию, а в июле написал родителям, что приехал в Россию, чтобы встретиться с друзьями. Ларри Глосс заявил WP, что они были встревожены таким сообщением, но даже не могли и предположить, что их сын подпишет отправиться воевать.

В сентябре 2023 года Майкл сказал родителям, что хочет остаться в России на некоторое время и в том же месяце подписал контракт с Минобороны России, чтобы отправиться в зону СВО. Те отследили его перемещения и узнали, что Майкл в военном учебном центре, но их сын все отрицал.

В декабре 2023 года Глосс отправился в зону боевых действий и попал в штурмовое подразделение десантных войск, которое на тот момент находилось недалеко от города Соледар в Донецкой области.

Незадолго до гибели Майкл сообщил своему другу, что через шесть месяцев планирует получить российское гражданство. По словам Ларри Глосса, сын хотел создать в России очиститель воды, чтобы помочь тем, у кого нет доступа к чистой воде.

«Я могу объяснить это только его психическим заболеванием. Это явно противоречит логике», — заявил отец погибшего. Он добавил, что очень надеется, что его сын никому не навредил, пока был жив.

По данным американской организации R.T. Weatherman Foundation, которая помогает репатриировать останки граждан США, в результате конфликта между Россией и Украиной погибло не менее 75 американцев.

В декабре 2024 года семью Майкла Глосса оповестили, что его останки будут репатриированы из Москвы. По словам Ларри Глосса, они опасались, что в России выяснят, кто мать погибшего, и тогда вряд ли тело их сына вернется на родину. Но в итоге останки Майкла Глосса оказались в США и там их кремировали, пишет WP.