Украина настаивает на полном прекращении огня с Россией, а не на частичных договоренностях о перемирии в воздушном пространстве, поскольку прежние соглашения, включая взаимный отказ от ударов по энергообъектам, якобы не соблюдались Москвой. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Мы уже пробовали много разных форматов, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе — отсутствие таких ударов ракет и дронов и в целом по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами», — сказал глава государства.

В своем обращении Зеленский также упомянул о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Политик вновь подчеркнул, что американский лидер «очень хорошо информирован» — ему известно о российских атаках и положении на фронте. Кроме того, как отметил Зеленский, «россияне сейчас пытаются сделать удары более интенсивными».

Накануне Reuters сообщило, что российская сторона изучает возможность заключения частичного соглашения о воздушном перемирии, которое предусматривало бы прекращение ракетных и дроновых атак. Москва готова рассмотреть такое предложение, но лишь при условии согласия со стороны Киева. По словам информированных источников, вопрос о полном прекращении огня в настоящее время не рассматривается.

По информации одного из собеседников агентства, возможному урегулированию конфликта мог бы способствовать визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию 6 августа. Он прилетел в Москву за двое суток до истечения крайнего срока, который президент США Дональд Трамп отводил России для заключения договоренностей по Украине, предупредив о возможном расширении санкционного режима в случае невыполнения условий.

Как сообщили Reuters два информированных российских источника, президент России Владимир Путин полагает, что введение новых американских санкций не нанесет значительного ущерба российской экономике. Несмотря на осознание того, что он «возможно, упускает шанс» нормализовать отношения с Западом, и нежелание обострять отношения с Трампом, приоритетом для российского лидера остаются военные задачи.

Согласно публикации Bloomberg, визит спецпосланника Уиткоффа в Москву связан с попыткой администрации США уложиться в собственноручно установленные сроки для разрешения украинского кризиса.

Инсайдеры издания не исключили, что российская сторона в целях предотвращения ужесточения санкционного режима может согласиться на определенные компромиссы, включая договоренность о прекращении боевых действий в воздушном пространстве.

Bloomberg скептически оценивает перспективы успеха миссии Уиткоффа по достижению украинского мирного соглашения. В публикации отмечается, что в случае провала переговоров последующие шаги Трампа окажутся в центре всеобщего внимания.

Агентство подчеркивает, что если американский лидер предоставит России отсрочку от санкций, это подтвердит мнение финансовых кругов о его непоследовательности и нанесет удар по тщательно создаваемому им образу «миротворца». В то же время реализация угроз о введении нефтяных пошлин может серьезно осложнить и без того напряженные отношения США с Китаем и Индией — двумя крупнейшими экономиками мира.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах Европы, некоторые страны ЕС видят в Уиткоффе фигуру, чрезмерно положительно расположенную к Кремлю, поскольку среди американских официальных лиц он демонстрирует наибольшую готовность учитывать мнение российского руководства.