Макрон заявил о готовности усилить давление на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в очередной раз заявил о необходимости усилить давление на Москву.

По словам французского лидера, российская сторона должна согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам, «ведущим к прочному и долгосрочному миру при участии Европы».

«Я подтвердил поддержку со стороны Франции: мы продолжим усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию», — написал Макрон в соцсети Х.

Президент Франции добавил, что, несмотря на боевые действия, Украина «остается динамичной демократией». При этом Макрон подчеркнул важность борьбы с коррупцией, которую должны проводить «независимые и полностью эффективные институты».

После переговоров Зеленский написал в телеграм-канале, что обсудил с Макронов евроинтеграционный путь.

«Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время», — отметил он.

По словам президента Украины, также затрагивалась тема работы антикоррупционной инфраструктуры, которая

полностью функционирует.

«Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них», — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Францию за поддержку и готовность помогать.

15 июля французские власти в Национальном стратегическом обзоре заявили, что Европа рискует столкнуться с «открытой войной» к 2030 году, а непосредственную угрозу интересам Франции сегодня представляет Россия.

За день до публикации обзора Макрон пообещал удвоить военный бюджет страны до €64 млрд к 2027 году, что на три года раньше изначально поставленной цели. В 2017-м, в год его вступления в должность главы государства, французский оборонный бюджет составлял €32 млрд.