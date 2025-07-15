Европа рискует столкнуться с «открытой войной» к 2030 году, а непосредственную угрозу интересам Франции сегодня представляет Россия. Об этом говорится в опубликованном французскими властями Национальном стратегическом обзоре 2025.

Представленный в День взятия Бастилии 14 июля документ определяет цели Франции в области обороны и дипломатии, которые планируется достичь к 2030 году, и позволяет Парижу пересмотреть свои бюджетные приоритеты.

За день до публикации обзора президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал удвоить военный бюджет страны до €64 млрд к 2027 году, что на три года раньше изначально поставленной цели. В 2017-м, в год вступления Макрона в должность главы государства, французский оборонный бюджет составлял €32 млрд.

Как пишет Le Monde, версия обзора от этого года представляет собой «более вдумчивое рассмотрение» поставленных перед Францией вопросов. Среди них перечислены проблемы климата, безопасности, отношений с США, а также риск прямой конфронтации с Россией. Предыдущая версия текста была «спешно» опубликована в 2022 году после начала боевых действий между Россией и Украиной, отмечает газета.

В обращении от имени Макрона, опубликованном на первых страницах обновленного документа, в первую очередь выделяется «сохранение долговременной российской угрозы на границах Европы», с которой французы «должны быть готовы столкнуться в будущем».

«Россия представляет сегодня и в ближайшие годы самую непосредственную угрозу интересам Франции, ее партнеров и союзников, а также стабильности европейского континента и евроатлантического региона», — сказано в Национальном стратегическом обзоре Франции 2025.

Как говорится в документе, страна «вступает в новую эпоху», которая характеризуется «особенно высоким риском возникновения крупной высокоинтенсивной войны» в Европе к 2030 году, в которую «будут вовлечены Франция и ее союзники». При этом территория Франции может стать «мишенью для масштабных гибридных атак».

В обзоре утверждается, что Россия «использует все средства, чтобы ослабить поддержку Украины и бросить вызов международному порядку в своих интересах». Авторы документа заявляют об «усилении враждебных действий России против Франции и ее европейских партнеров», среди которых называют, в частности, ядерное запугивание, кибератаки и попытки вмешательства в избирательные процессы.

«Максималистские и идеологические» цели России «представляют собой беспрецедентную и долгосрочную угрозу интересам Франции и Европы», сказано в обзоре. Главной угрозой для Франции и европейцев к 2030 году называется «риск открытой войны против сердца Европы». Чтобы подготовиться к этому сценарию, Парижу необходимо «иметь возможность лучше защищать себя и сдерживать любую новую российскую агрессию на континенте».

«Россия сама называет Европу врагом, прямо и недвусмысленно угрожает ей и утверждает, что находится с ней в состоянии, близкой к конфликту», — считают авторы документа.

Вместе с тем они полагают, что «отношения с Украиной должны оставаться центральным элементом стратегии партнерства НАТО», поскольку «крайне важно поддерживать и расширять диалог с Украиной и реагировать на российскую угрозу со стороны НАТО».

«Поддержка Украины перед лицом России остается непосредственным стратегическим приоритетом практически для всех европейцев», — сказано в обзоре.

Кроме того, авторы говорят о «расширении политики агрессивного влияния» России в Африке, где «обострилась стратегическая конкуренция», а также на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии.