Европейские чиновники оказались в замешательстве после сообщений о том, что переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут состояться в ближайшее время. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, европейские лидеры оказались разочарованы полным отсутствием жесткости со стороны американского президента в отношении России. «Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего», — сказал один из источников издания.

Как отмечает WP, некоторые официальные лица в Киеве выразили опасения, что Путин вновь предпринимает попытки в очередной раз оставить Украину и поддерживающие ее европейские страны за рамками переговорного процесса.

Президент США допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным после визита своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Трамп выразил оптимизм относительно перспектив не только двусторонней встречи с российским лидером, но и возможного трехстороннего саммита с участием украинского президента Владимира Зеленского. Американский лидер также отметил значительные шансы на достижение договоренностей по урегулированию кризиса между Москвой и Киевом.

На следующий день, 7 августа, после встречи Путина с Уиткоффом помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил достижение принципиальной договоренности о проведении в ближайшее время переговоров между лидерами двух стран, отметив, что инициатива исходила от американских партнеров. По данным The New York Times, ссылающейся на осведомленные источники в Вашингтоне, саммит может пройти уже на следующей неделе.

Вместе с тем Ушаков отметил, что место проведения встречи также согласовано, но о нем объявят «несколько позже». Путин в свою очередь говорил, что одним из подходящих мест для встречи с Трампом могут стать ОАЭ. Эта страна уже не раз выступала нейтральной площадкой для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Позднее The New York Post (NYP) написала, что встреча президентов США и России возможна только в том случае, если Путин согласится встретиться с Зеленским. При этом российский лидер, отвечая на вопросы журналистов днем 7 августа отметил, что неоднократно выражал принципиальную открытость к такому диалогу, если для этого будут созданы подходящие условия, до которых, по его мнению, “пока далеко”.

Первый заместитель Госдепартамента Томми Пиготт воздержался от комментариев относительно условий, при которых президент США согласится на встречу с российским коллегой, включая возможное требование о проведении им переговоров с Зеленским. Он также переадресовал вопросы о деталях графика Трампа в Белый дом.