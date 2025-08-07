Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится только в том случае, если российский лидер согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет газета The New York Post (NYP).

«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским. Место встречи пока не определено», — сообщил изданию представитель Белого дома.

Сегодня, 7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что принципиальная договоренность о проведении двусторонней встречи Путина и Трампа в ближайшие дни уже достигнута, причем «по предложению американской стороны». The New York Times со ссылкой на несколько источников в Вашингтоне написала, что встреча может состояться уже на следующей неделе.

«В первую очередь мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и эффективной», — сказал Ушаков.

NYP отмечает, что Белый дом пока не подтверждал эту информацию, и планы относительно такой встречи не упоминались на пресс-конференции, где шла речь о возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского.

Российский президент сегодня заявил, что не против встретиться с украинским лидером, если для этого будут созданы подходящие условия. Путин подчеркнул, что и ранее не раз подтверждал свою принципиальную готовность к такой встрече: «Ничего в целом не имею против, это возможно».

«Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — констатировал президент РФ.

Комментируя перспективу своей двусторонней встречи с Трампом, Путин допустил, что она могла бы состояться в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), президент которых является его другом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода.<…> Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал Путин.

Ему задали вопрос о том, какая из сторон выступила инициатором планирования этой встречи, но ответил он уклончиво — заявил, что «заинтересованность была проявлена с обеих сторон», а кто был первым — «не имеет значения».

На вчерашнем брифинге Трамп, напоминает NYT, проявлял «не слишком оптимистичный настрой» по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине, отмечая что «и раньше был разочарован» отсутствием ощутимого прогресса в этом направлении. Газета отмечает, что раньше президент США также выражал опасения по поводу способности Путина «подыгрывать» ему на переговорах. Тем не менее, по словам Трампа, «в течение нескольких недель, а может, и раньше» ему удастся выяснить, насколько серьезен настрой Москвы.

При этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social президент США высоко оценил результаты состоявшейся в Москве встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа с Путиным, назвав ее «очень продуктивной» и позволившей добиться «большого прогресса».

«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — говорится в посте Трампа.

Польское издание Onet утверждает, что получило доступ к условиям «выгодного предложения» по Украине, которое якобы обсуждалось на переговорах Уиткоффа с Путиным и устроило российскую сторону. В статье на этом портале говорится, что США предложили России прекратить огонь без подписания полноценного мирного договора, обеспечить признание российских территориальных приобретений де-факто, но формальное решение этого вопроса отложить на полвека или век, а также снять большую часть антироссийских санкций с перспективой возобновления сотрудничества в сфере энергетики. При этом, утверждает Onet, предложение не включает гарантий невступления Украины в НАТО и прекращения ее военной поддержки Западом.