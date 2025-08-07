Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Уже началась проработка саммита, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — рассказал он.

Ушаков подчеркнул, что сейчас совместно с американскими коллегами дипломаты приступают к конкретной проработке.

По его словам, следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько продлится подготовка, пока сказать трудно.

«Был ориентир обозначен как следующая неделя, но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что место проведения встречи президентов согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Помощник президента также рассказал, что встреча российского лидера и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа прошла конструктивно, обсуждалась дальнейшая совместная работа по урегулированию украинского кризиса.

«Вновь было отмечено, что российско-американские отношения могут выстраиваться по совершенно другому, взаимовыгодному сценарию, существенно отличающемуся от того, как они развивались в последние годы», — добавил Ушаков.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника писала, что Трамп намерен лично встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе. После этого, как отмечает газета, он планирует провести трехстороннюю встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщил один из инсайдеров, главы европейских стран, ранее пытавшиеся координировать мирные инициативы по Украине, по всей видимости, согласились с предложенным форматом.