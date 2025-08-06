Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе. После этого он планирует провести трехстороннюю встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского, утверждает The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника.

По информации собеседников газеты, американский лидер изложил свои планы во время телефонного разговора с европейскими коллегами вечером 6 августа. Предполагается, что переговоры пройдут исключительно с участием самого Трампа, Путина и Зеленского. Как сообщил один из инсайдеров, главы европейских стран, ранее пытавшиеся координировать мирные инициативы по Украине, по всей видимости, согласились с предложенным форматом.

В телефонном разговоре помимо самого Трампа участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

По данным NYT, реакция Путина и Зеленского на план Трампа остается неясной, но украинский президент тоже участвовал в его переговорах с европейскими лидерами.

После состоявшейся беседы украинский лидер написал в своем телеграм-канале: «Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни США».

Днем 6 августа состоялась уже пятая с начала года встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Переговоры продлились около трех часов. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, охарактеризовал беседу как «весьма полезную и конструктивную».

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине и возможные пути развития стратегического партнерства между Москвой и Вашингтоном. Как отметил Ушаков, Кремль обменялся с представителями Трампа определенными сигналами по украинской проблематике , однако деталей этих переговоров не раскрыл.

Позднее Трамп в соцсети Truth Social назвал очень продуктивной встречу Уиткоффа с Путиным. «Был достигнут большой прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — говорится в его публикации.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию Трампа: «Прогресс есть, и позитивные силы возобладают».

Вечером 6 августа Белый Дом подтвердил, что Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским. По данным Fox, Путин сам сообщил Уиткоффу, что хочет встретиться с американским коллегой. Уиткофф передал это сообщение и Трамп заявил, что готов к встрече уже на следующей неделе, если она может привести к окончанию конфликта.

Перспектива личной встречи Путина и Трампа стала активно обсуждаться после возобновления контактов на высшем уровне — первого телефонного разговора лидеров в феврале, состоявшегося после возвращения республиканца к власти. Кремль неоднократно подчеркивал важность такой встречи, отмечая необходимость ее тщательной подготовки.