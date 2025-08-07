Во время переговоров в Кремле 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф изложил российскому лидеру Владимиру Путину «весьма выгодное предложение» от администрации Дональда Трампа, касающееся разрешения ситуации вокруг Украины. Об этом пишет польское издание Onet, не уточняя источников этой информации.

Согласно информации портала, предложение включает следующие условия: прекращение огня на Украине (но не полноценный мирный договор), де-факто признание российских территориальных приобретений с формальным отложением этого вопроса на 49—99 лет, а также отмену большей части антироссийских санкций с перспективой восстановления энергетического сотрудничества, включая поставки российских нефти и газа.

При этом предложение США не предполагает гарантий отказа от расширения НАТО и прекращения военной помощи Украине. По данным издания, Россия согласилась с этими требованиями.

Как отмечает Onet, проект нового мирного урегулирования был предварительно одобрен европейскими государствами. В Кремле пока воздерживаются от комментариев относительно конкретных условий потенциального соглашения.

Переговоры между президентом России и специальным представителем США длились около трех часов. По завершении встречи помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили украинский кризис и возможности выстраивания стратегического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Трамп охарактеризовал встречу Уиткоффа с Путиным как “очень продуктивную”. Президент США также выразил оптимизм относительно перспектив проведения переговоров с российским руководителем, а в дальнейшем — возможного трехстороннего саммита с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

В свою очередь, Кремль днем 7 августа официально подтвердил договоренность о предстоящей двусторонней встрече глав государств. Она запланирована на ближайшие дни — ориентировочно на следующей неделе, при этом конкретное место проведения пока не разглашается. Помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что Москва в ходе переговоров получила от Вашингтона предложение, которое российской стороне «представляется вполне приемлемым».

Позднее Путин отметил, что подходящим местом для встречи с американским коллегой могли бы стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). На вопрос, кто был инициатором проведения саммита, глава государства ответил, что «заинтересованность была проявлена с обеих сторон», а кто был первым — «не имеет значения».

Относительно потенциальных переговоров с Зеленским Путин заверил, что принципиально не исключает такой возможности. Однако он уточнил, что для этого необходимо соблюдение некоторых условий, до выполнения которых, по его словам, «к сожалению, пока далеко».

В пятницу, 8 августа, завершается срок ультиматума, выдвинутого Трампом для разрешения украинского кризиса. В случае отсутствия подвижек в мирном урегулировании американский президент пригрозил введением новых санкционных мер против России и ее торговых партнеров — так называемых вторичных пошлин на уровне около 100%.

В Москве сдержанно отреагировали на эти заявления. В Кремле подчеркнули, что российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях жестких санкционных ограничений, выработав «определенный иммунитет» к подобным мерам давления.