Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивной встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Был достигнут большой прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — говорится в посте Трампа.

В разговоре Трампа с европейскими лидерами принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, стороны «обсудили то, что было озвучено в Москве».

«Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. <…> Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир», — заявил Зеленский в своем телеграм-канале по итогам беседы.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал пост Трампа словами: «Прогресс есть, и позитивные силы возобладают».

Встреча Уиткоффа с Путиным прошла успешно, но Вашингтон по-прежнему планирует ввести вторичные санкции против России 8 августа, сообщил Reuters представитель Белого дома.

«Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Ожидается, что вторичные санкции будут введены в пятницу», — сказал собеседник агентства.

Источник The New York Times (NYT) в Белом доме заявил, что график Трампа после встречи Уиткоффа с Путиным не изменился.

Санкции против партнеров России

6 августа президент США подписал указ, который удваивает пошлины на импорт товаров из Индии «в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», а также открывает путь к введению аналогичных мер в отношении других стран — импортеров российского топлива.

«Действия России на Украине представляют постоянную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, что требует принятия более жестких мер по борьбе с чрезвычайной ситуацией в стране», — говорится в заявлении Белого дома.

Россия не столкнется с подобными действиями, если «заключит соглашение, по которому людей больше не будут убивать», цитирует Трампа его пресс-служба.

Согласно указу президента США, пошлины на импорт из Индии с 27 августа увеличатся до 50%. Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неразумными».

Индийские нефтеперерабатывающие заводы ждут указаний от властей страны относительно закупок российской нефти, сообщили Reuters четыре источника в отрасли.

«Пока правительство нам ничего не говорило, поэтому мы не будем прекращать импорт российской нефти», — заявил агентству представитель одной из нефтеперерабатывающих компаний.

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретились в среду в пятый раз с начала года. Беседа продолжалась около трех часов. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор был «весьма полезным и конструктивным».

В числе обсуждаемых тем были конфликт на Украине и перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. Кремль, по словам Ушакова, «передал некоторые сигналы» по украинскому вопросу и получил «соответствующие сигналы» от Трампа. Подробностей он не привел.