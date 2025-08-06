Индия предпримет шаги для обеспечения своих национальных интересов в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами за покупку российской нефти. Об этом официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал написал в соцсети X.

«Мы вновь заявляем, что эти меры являются несправедливыми, необоснованными и неразумными», — говорится в публикации.

Джайсвал отметил, что Нью-Дели уже не раз четко обозначал свою позицию по этому вопросу, подчеркивая, что объемы импорта определяются рыночными механизмами и направлены на поддержание энергетической стабильности для 1,4 млрд граждан Индии.

«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные тарифы для Индии за действия, которые несколько других стран также предпринимают в своих собственных национальных интересах»,— добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Американский президент Дональд Трамп 6 августа подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на товары из Индии. В результате общий размер американских пошлин для этой страны составит 50%. Согласно документу, новые тарифные меры начнут действовать через 21 день.

Трамп объяснил это решение тем, что индийские власти прямо или косвенно закупают нефть у России. При этом в указе отмечается, что в него могут быть внесены корректировки, если правительство России или других затронутых стран «предпримет значительные шаги для урегулирования» ситуации.

За несколько дней до этого президент США заявил о планах существенно увеличить таможенные пошлины на индийские товары в ответ на закупку и последующую перепродажу российской нефти. По его словам, Индия продолжает массово импортировать нефть из России, несмотря на события в Украине, а затем реализует ее на мировом рынке, получая значительную прибыль.

В ответ на это представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал пояснил, что начало индийского импорта российской нефти было вызвано переориентацией традиционных поставок на европейский рынок после начала военных действий.

Как заявил представитель внешнеполитического ведомства, для Индии закупка энергоресурсов — вопрос стратегической необходимости. При этом он напомнил, что партнерство ЕС с Россией включает не только энергетику, но и химическую отрасль, производство удобрений, металлургию и машиностроение.

В МИД также подчеркнули двойственность позиции Запада: в то время как США продолжают импортировать из России критически важные материалы — гексафторид урана для атомной промышленности и палладий для электромобильных технологий, — они одновременно осуждают энергетические закупки Индии.

Джайсвал также привел данные по торговле ЕС с Россией, которая в 2024 году достигла 67,5 млрд евро по товарам и 17,2 млрд евро по услугам, включая поставки 16,5 млн тонн сжиженного газа.