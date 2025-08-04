В Вашингтоне обвинили Индию в фактическом финансировании боевых действий России на Украине путем закупки нефти у Москвы. О неприемлемости этого заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Reuters называет его одним из самых влиятельных помощников президента США Дональда Трампа.

«Он [Трамп] очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну за счет покупки нефти у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это поразительный факт», — сказал Миллер в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.

Чиновник добавил, что Индия позиционируют себя как одного из самых близких друзей Америки в мире, но при этом «они не принимает» продукцию США, вводят «огромные тарифы», а также «много мошенничают в иммиграционной политике», что, по его словам, бьет по американским рабочим.

«Президент Трамп хочет и всегда имел потрясающие отношения с Индией и ее премьер-министром. Но нам нужно быть реалистами в плане того, как быть с финансированием этой войны. Поэтому <…> все варианты на столе для того, чтобы разобраться с продолжающейся войной на Украине дипломатически, финансово и другими способами», — заключил Миллер.

Как пишет агентство, прозвучавшая критика была одной из самых резких со стороны американской администрации в отношении Индии, которая является одним из ключевых партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе. The Times of India назвала заявление Миллера «суровым выпадом» и расценила как «самую резкую критику на сегодняшний день».

Ранее США и НАТО усилили давление на Нью-Дели, добиваясь прекращения покупок российской нефти. Американский сенатор Линдси Грэм пригрозил в июле, что против Индии, а также Китая и Бразилии, которые, по его словам, покупают около 80% дешевой российской нефти, будут введены 100-процентные тарифы. О серьезных последствиях из-за возможных вторичных санкций США также предупреждал эти страны генсек НАТО Марк Рютте.

С 1 августа для экспорта из Индии вступила в силу 25-процентная тарифная ставка — наиболее высокая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на данный момент. 2 августа Трамп сообщил, что, насколько он слышал, Индия прекратит закупать российскую нефть, чтобы заключить торговую сделку с США. В ответ на это правительственный источник в Нью-Дели заявил ТАСС, что власти страны не давали указаний нефтеперерабатывающим заводам отказаться от российской нефти. В тот же день индийские чиновники подтвердили Reuters, что закупка нефти у Москвы продолжится несмотря на угрозы Трампа.