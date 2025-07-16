Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Индию, Китай и Бразилию могут ждать серьезные последствия из-за возможных вторичных санкций США, если они продолжат торговлю с Москвой. Об этом он заявил на встрече с сенаторами конгресса.

«Я призываю эти три страны… вам, возможно, стоит задуматься об этом, потому что это может ударить по вам очень сильно», — сказал генсек Альянса.

Рютте также призвал власти Индии, Китая и Бразилии позвонить российскому президенту Владимиру Путину и сказать ему, что «нужно серьезно отнестись к мирным переговорам».

14 июля в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО президента США Дональд Трамп выдвинул ультиматум, заявив о готовности ввести вторичные пошлины до 100% на государства, которые продолжают закупать российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта. Он также объявил о планах передачи Киеву 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot, финансирование которых возложено на европейских союзников по альянсу.

Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, позже сообщило, что Путин намерен продолжать военную операцию на Украине до достижения всех поставленных целей, несмотря на предупреждения американского лидера о возможном усилении санкционного давления.

В российских политических кругах ультиматум Трампа встретили скептически. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ультиматум «театральным», а подход Трампа — катанием на «политических качелях». Вскоре после этого издание Politico выпустило материал, в котором говорится, что президент США фактически признает неизбежность победы России в конфликте, рассматривая это лишь как вопрос времени.

Лидер КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым 15 июля в Пекине также отметил, что Россия и Китай должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах». МИД КНР выпустил заявление о том, что Пекин «решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций» со стороны США.