Индия столкнулась с критикой западных стран за продолжение закупок российской нефти, несмотря на то, что ранее США одобряли такие поставки как важный фактор стабилизации глобального энергетического рынка. Об этом в соцсети Х написал официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

Он пояснил, что Индия приступила к импорту российской нефти по причине того, что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта.

«На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», — говорится в заявлении.

По его словам, импорт энергоносителей является для страны вопросом необходимости. Джайсвал также акцентировал внимание на том, что взаимодействие Европейского союза с Россией распространяется на различные сферы — от топливно-энергетического комплекса до химической промышленности, производства удобрений, металлургии и машиностроения.

При этом, как отметил представитель МИД, Соединенные Штаты, осуждая индийские закупки, сами продолжают импортировать из России гексафторид урана для атомной энергетики и палладий для нужд электромобилестроения.

Джайсвал также отметил непоследовательность позиции европейских стран, которые продолжают масштабные экономические операции с Москвой. Данные за 2024 год свидетельствуют о том, что товарообмен между ЕС и Россией измерялся суммой в 67,5 млрд евро, торговля услугами — еще 17,2 млрд евро, включая значительные объемы импорта российского сжиженного газа (16,5 млн тонн) в Европу.

Это заявление последовало после слов президента США Дональда Трампа о возможном увеличении тарифов для Индии. Американский лидер утверждает, что страна не только импортирует российскую нефть, но и зарабатывает на ее реэкспорте, что можно расценить как финансирование боевых действий на Украине.

При этом глава Белого дома не уточнил масштабы планируемых пошлин. В официальном сообщении администрации США от 1 августа говорилось о намерении установить 25-процентную пошлину для индийских товаров.

Индия, занимающая третье место в мире по объемам потребления нефти, в значительной степени зависит от ее импортных поставок. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия получают сырье из более чем 30 государств, включая Россию.

В интервью ТАСС индийский министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури отмечал устойчивое развитие энергетического партнерства между двумя странами даже в условиях международной нестабильности. Согласно официальной статистике, доля российских поставок в нефтяном импорте Индии уверенно держится на уровне выше 30%.