Президент США Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить пошлины на товары из Индии. По его словам, это решение связано с тем, что Нью-Дели, продолжая закупать российскую нефть, косвенно поддерживает украинский конфликт.

«Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но также для значительной части купленной нефти продает ее на открытом рынке с большой прибылью. <…> Из-за этого я существенно увеличу тариф, который Индия платит США», — написал он в социальной сети Truth Social, добавив, что Индию не волнует количество погибших на Украине.

В конце июля американский лидер объявил о планах введения 25-процентных таможенных сборов на индийскую продукцию, а также о возможных санкционных мерах за закупки российских энергоресурсов и вооружений. Индийская сторона в ответ заявила о готовности к дальнейшим переговорам по тарифной политике, подчеркнув при этом решимость отстаивать собственные экономические интересы.

С 1 августа в США заработала обновленная тарифная система, инициированная администрацией Трампа. Новые правила затрагивают товарные поставки из 69 стран мира, устанавливая прогрессивную шкалу обложения: от стандартных 10% до максимальных 41%. Для Индии определен промежуточный тарифный уровень в 25%.

2 августа в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос о торговых переговорах с Индией, президент США Дональд Трамп сообщил о полученных данных о возможном прекращении Нью-Дели закупок нефти у России.

Однако уже 4 августа Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что индийский кабинет министров под руководством Нарендры Моди не издавал распоряжений о прекращении закупок российских энергоносителей индийскими НПЗ и не вводил ограничений на импорт нефти из России.

Индийские нефтекомпании независимо от формы собственности, могут самостоятельно выбирать поставщиков нефти, пишет Bloomberg. Как пояснили источники агентства, эти закупки осуществляются исключительно на коммерческой основе.

Индия занимает третье место в мире по потреблению нефти, при этом значительную часть сырья страна вынуждена импортировать. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия закупают нефть более чем в 30 государствах, включая Россию.

Ранее Bloomberg сообщало, что выполнение требований Трампа об отказе от российской нефти может привести к финансовым потерям Индии в миллиарды долларов. Согласно данным агентства, на российские поставки приходится 35-40% всего индийского нефтяного импорта. Доступная цена российского сырья позволяет стране сокращать затраты на энергоимпорт, стабилизировать стоимость топлива для потребителей и сдерживать инфляционные процессы.

Как отмечал в беседе с ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, энергетическое партнерство между Москвой и Нью-Дели остается прочным и продолжает укрепляться, несмотря на глобальную турбулентность. В структуре индийского нефтяного импорта на долю России стабильно приходится свыше 30%.