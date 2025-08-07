ОАЭ могли бы стать подходящим местом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил российский лидер Владимир Путин. Он также сообщил, что не против встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но для этого должны быть созданы надлежащие условия.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», — сказал Путин.

На вопрос, кто был инициатором проведения саммита, глава государства ответил, что «заинтересованность была проявлена с обеих сторон», а кто был первым — «не имеет значения».

Что касается возможной встречи с Зеленским, то в этом вопросе, подчеркнул Путин, он не раз говорил, что «ничего в целом не имею против, это возможно».

«Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — уточнил президент.

6 августа спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в пятый раз посетил Москву и встретился с Путиным. Как рассказал Трамп, на этих переговорах «был достигнут большой прогресс».

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча лидеров двух стран пройдет в ближайшие дни, место проведения согласовано, но о нем объявят «несколько позже». Он также заявил, что Россия в ходе переговоров получила от США предложение, которое российской стороне «представляется вполне приемлемым».

Польское издание Onet опубликовало, предположительно, детали того мирного предложения, которое американская сторона представила Москве. Среди них: перемирие России и Украины (вместо заключения мирного соглашения), де-факто признание за Россией новых регионов и Крыма (обсуждение их официального статуса сдвигается на 49 или 99 лет), а также снятие большинства антироссийских санкций и в перспективе также возобновление сотрудничества в энергетической сфере.

При этом, как пишет Onet, в предложении отсутствует гарантия нерасширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Украины.