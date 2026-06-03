Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) назвало ложными заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об ударах по американским военным объектам в регионе. В командовании подчеркнули, что сообщения о поражении штаба 5-го флота США в Бахрейне и авиабазы не соответствуют действительности.

В CENTCOM напомнили, что ранее американские военные нанесли ракетный удар по танкеру M/T Lexie под флагом Ботсваны, который, по их данным, пытался прорвать блокаду, направляясь к иранскому острову Харк в Персидском заливе. В ответ КСИР заявил об атаке противокорабельной ракетой по связанному с США судну Panaya, а также об ударах по командному центру 5-го флота и американской авиабазе в одной из стран региона, пишет Al Jazeera.

В американском командовании утверждают, что силы ПВО перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, запущенных по Бахрейну и Кувейту. Кроме того, США сообщили об ударе по военному объекту на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, во время второй волны атак все беспилотники, направленные на авиабазу в Кувейте, были уничтожены.

Президент США Дональд Трамп также опроверг сообщения о тупике в переговорах с Ираном, заявив, что «переговоры между нами ведутся непрерывно».

Рядом с побережьем Ирана находится 25 боевых кораблей американских ВМС, следует из данных информационной службы Военно-морского института США, пишет Интерфакс.