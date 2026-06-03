Национальная нефтяная компания ОАЭ ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) планирует построить новый трубопровод для разных видов топлива в обход Ормузского пролива, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на исполнительного вице-президента ADNOC по торговле Филиппа Хури. Это позволит Эмиратам продолжать экспорт нефтепродуктов даже в случае закрытия пролива.

Решение компании продиктовано топливным кризисом, охватившим мировую экономику после блокировки Ормузского пролива. Остановка судоходства через один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью произошла после начала войны США и Израиля с Ираном. После этого страны Персидского залива стали активно искать способы снизить зависимость от контролируемого Тегераном пути.

Хури отметил, что ADNOC ищет вариант, который поможет укрепить каналы поставок таким образом, чтобы компания смогла по-прежнему снабжать своих клиентов «эффективно и на конкурентных условиях», даже если кризис ожидаемо затянется.

Сейчас у Эмиратов уже есть нефтепровод из Абу-Даби до Фуджейры, но его максимальной мощности — 1,5 млн баррелей в сутки — недостаточно. Более того, порт Фуджейра регулярно подвергается атакам с начала конфликта на Ближнем Востоке, что осложняет экспорт.

Второй нефтепровод до Фуджейры уже находится на этапе строительства, его планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Трубопровод для бензина, дизеля и авиационного топлива в обход Ормузского пролива станет следующим проектом для ADNOC, пишет FT.

ОАЭ также рассматривают строительство нового трубопровода «Запад — Восток», сообщил Хури. Этот проект уже обсуждался ранее и позволил бы государствам Персидского залива также выйти из зависимости от судоходства в Ормузском проливе, используя трубопроводную сеть на территории ОАЭ.