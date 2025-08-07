В Кремле подтвердили, что началась подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а место проведения саммита лидеров России и США будет объявлено позднее. Главные версии насчет вероятной площадки российско-американских переговоров — в обзоре RTVI.

Где не встретятся Путин и Трамп

Последний раз Путин и Трамп встречались в 2019 году на полях саммита «двадцадки» в Осаке, однако позже Япония была объявлена в России недружественной страной. С Джо Байденом Путин провел переговоры в Женеве в 2021-м, однако сейчас и Швейцария включена в тот же список.

Ограничения на круг стран, которые с наибольшей вероятностью могли бы принять двух лидеров, накладывают не только санкции, но и ордер МУС. На страну-хозяйку саммита не должна распространяться юрисдикция Римского статута или же Москва должна получить от нее железные гарантии, что российский глава не будет арестован.

Как напоминает The Guardian, «найти нейтральное место может быть непросто», поскольку теоретически президент России подлежит аресту в 125 странах.

«Это исключает Хельсинки, где Трамп и Путин встречались в 2018 году, поскольку Финляндия является одним государств-участников Римского статута и поэтому будет обязана действовать на основании ордера суда на арест в случае визита Путина. Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, которые принимали саммиты времен холодной войны между американскими и советскими лидерами, исключаются по той же причине», — отмечает The Guardian.

Потсдам, где Трумэн встречался со Сталиным в 1945 году, также выпадает, поскольку Германия — страна-участница договора МУС, не говоря уже о том, что отношения Москвы и Берлина переживают не лучшие времена.

«Ялта, где Рузвельт встречался со Сталиным и Черчиллем ранее в том же году, несомненно, польстило бы чувствам Трампа о его собственной исторической значимости, но это неудобно с точки зрения предмета этих переговоров — Крыма. Трампа также вряд ли будут приветствовать в Тегеране, где Рузвельт, Сталин и Черчилль встречались в 1943 году, учитывая авиаудары США по объектам по обогащению урана в Иране шесть недель назад», — признает газета.

Ближний Восток готов

На Ближнем Востоке, по меньшей мере, три государства могли бы претендовать на место проведения саммита Россия — США. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты. Как раз 7 августа в Москву с официальным визитом прилетел президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В 2024 году при посредничестве Абу-Даби состоялось девять обменов пленными между Москвой и Киевом.

В октябре Аль Нахайян, также посещавший Россию, заявил, что Эмираты продолжат выступать c посреднической миссией.

«Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении и готовы предложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и обеих сторон», — сказал тогда глава ОАЭ.

Политика страны считается равноудаленной и к Москве, и к Вашингтону: с 1 января 2024 года ОАЭ стали членом БРИКС, при этом США признают ближневосточную страну одним из своих главных партнеров в военной сфере.

Еще один вероятный кандидат — Катар. Как говорил Владимир Путин, при содействии этой монархии Персидского залива удалось «вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны».

Наконец, с посредническими инициативами выступает Саудовская Аравия. Делегации России и США дважды в этом году встречались в Эр-Рияде — в феврале и марте.

Саудовскую Аравию регулярно посещает глава российского МИД Сергей Лавров, а при Байдене улучшились и отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, которые омрачило убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Кстати, в августе 2023-го Саудовская Аравия провела свои международные консультации по Украине — они прошли в Джидде по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, а представителей России на них не приглашали. При этом Москва не критиковала встречу в Джидде, которую посетили и делегации неевропейских стран — Индия и Китай. А конференцию в швейцарском Бюргенштоке саудовцы как раз проигнорировали — вероятно, из-за негативного отношения к ней Москвы.

Стамбул: Эрдоган готов посодействовать

Лавры организатора переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут достаться президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Членство в НАТО не мешает Анкаре развивать партнерские отношения с Москвой.

Однажды Эрдоган заявил, что в мире осталось «только два лидера» — он и Путин. В свою очередь, Трамп назвал Эрдогана своим другом и «умнейшим человеком».

Турцию называют подходящим кандидатом еще и потому, что именно в Стамбуле с февраля по апрель 2022 года проходили переговоры между Киевом и Москвой. Это была первая попытка урегулировать военный конфликт, предпринятая спустя всего несколько недель после начала полномасштабного вооруженного противостояния. А с возвращением Трампа в Белый дом в 2025 году в Стамбуле прошло уже три раунда российско-украинских переговоров (последние — 23 июля). В феврале и апреле там встречались делегации России и США.

Венгрия как островок в ЕС

Официальные представители Будапешта, в частности — министр иностранных дел Петер Сийярто, не раз говорили о том, что Венгрия готова провести у себя переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Такие предложения начались еще в мае 2022 года и звучат до сир пор. Сам Сиярто — исключение среди глав МИД стран ЕС, которого за последние три с половиной года время от времени видят в России — например, этой весной, в марте, он опубликовал фото с пробежки на Воробьевых горах, а июне был на ПМЭФ.

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана хорошие отношения как с Путиным, так и с Трампом. В июле 2024-го венгерский премьер лично нанес визит Москву, что вызвало скандал в Европе. Масло в огонь периодически подливает и тот факт, что Будапешт всегда противится принятию новых санкций ЕС против России. К примеру, в июне Венгрия вместе со Словакией заблокировали 18-й пакет антироссийских рестрикций. Правда, потом его все равно приняли.

Орбан дружественен и с Трампом — они также встречались несколько раз. Последний визит венгерского премьера в США состоялся в 2024 году, но он прилетал не в Вашингтон — политики встречались в резиденции Трампа во Флориде, в Мар-а-Лаго. Незадолго до этого республиканец, который тогда уже выиграл президентские выборы, расхваливал Орбана.

«Нет никого лучше, умнее и лидера лучше Виктора Орбана. Он фантастический», — говорил тогда Трамп.

Будапешт в качестве площадки для переговоров привлекателен еще по одной причине. Правительство Венгрии, которая была членом МУС с 2001 года, в апреле 2025-го внесло законопроект о выходе Будапешта из организации. И 20 мая парламент Венгрии одобрил решение властей покинуть МУС. Правда, как пишет агентство Reuters, этот процесс рассчитан на год.

Что насчет Вьетнама?

В пользу Вьетнама как места переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа говорят хорошие отношения этой азиатской страны как с Россией, так и с США. Более того, Ханой и ранее становился местом встречи двух идеологических противников: в 2019 году Трамп встречался там с главой КНДР Ким Чен Ыном.

У Вьетнама — давние тесные связи с Москвой, а еще страна придерживается нейтральной позиции по военному конфликту на Украине. Ханой посещают лидеры как России, так и США.

20 июня 2024 года Путин посетил Вьетнам с официальным визитом и встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга незадолго до его смерти. А в сентябре 2023 года с главой Вьетнама в Ханое встретился президент США Джо Байден — лидеры договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кроме того, в 2025 году Вашингтон и Ханой отмечают 50-летие со дня окончания Вьетнамской войны. Если Путин и Трамп выбрали для переговоров именно Вьетнам, то эта площадка подчеркнет символизм встречи в стране, пережившей войну, в которой одну сторону поддерживали США, а другую — СССР.

А что если Москва или Вашингтон?

Вряд ли президент России прилетит в Вашингтон, тем более что в феврале 2022 года США вслед за ЕС, Канадой и Великобританией ввели санкции против Владимира Путина. В частности, российскому главе запрещен въезд в Соединенные Штаты — за исключением случаев, специально оговоренных американскими властями. В теории Путин и Трамп могли бы встретиться на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, но это было бы логичным шагом в сентябре, когда там начнется неделя высокого уровня Генассамблеи.

В теории можно представить и ситуацию, когда Дональд Трамп лично прилетит в Москву. С одной стороны, это означало бы разговор на российской территории. С другой — Трамп мог бы пойти на это ради того, чтобы войти в историю как миротворец.

Последним американским лидером, который прилетал в Россию в действующей должности, был Барак Обама. 5-6 сентября 2013 года он участвовал в саммите G20 в Санкт-Петербурге. А ранее, в июле 2009 года, он встречался в Кремле с Дмитрием Медведевым — тогда президенты подписали пакет документов по вопросам противоракетной обороны, дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений, а уже через год был заключен договор СНВ-III об ограничении ядерных арсеналов.