В Кремле подтвердили, что началась подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а место проведения саммита лидеров России и США будет объявлено позднее. Главные версии насчет вероятной площадки российско-американских переговоров — в обзоре RTVI.

Где не встретятся Путин и Трамп

Последний раз Путин и Трамп встречались в 2019 году на полях саммита «двадцадки» в Осаке, однако позже Япония была объявлена в России недружественной страной. С Джо Байденом Путин провел переговоры в Женеве в 2021-м, однако сейчас и Швейцария включена в тот же список.

Ограничения на круг стран, которые с наибольшей вероятностью могли бы принять двух лидеров, накладывают не только санкции, но и ордер МУС. На страну-хозяйку саммита не должна распространяться юрисдикция Римского статута или же Москва должна получить от нее железные гарантии, что российский глава не будет арестован.

Pablo Martinez Monsivais / AP

Как напоминает The Guardian, «найти нейтральное место может быть непросто», поскольку теоретически президент России подлежит аресту в 125 странах.

«Это исключает Хельсинки, где Трамп и Путин встречались в 2018 году, поскольку Финляндия является одним государств-участников Римского статута и поэтому будет обязана действовать на основании ордера суда на арест в случае визита Путина. Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, которые принимали саммиты времен холодной войны между американскими и советскими лидерами, исключаются по той же причине», — отмечает The Guardian.

Потсдам, где Трумэн встречался со Сталиным в 1945 году, также выпадает, поскольку Германия — страна-участница договора МУС, не говоря уже о том, что отношения Москвы и Берлина переживают не лучшие времена.

«Ялта, где Рузвельт встречался со Сталиным и Черчиллем ранее в том же году, несомненно, польстило бы чувствам Трампа о его собственной исторической значимости, но это неудобно с точки зрения предмета этих переговоров — Крыма. Трампа также вряд ли будут приветствовать в Тегеране, где Рузвельт, Сталин и Черчилль встречались в 1943 году, учитывая авиаудары США по объектам по обогащению урана в Иране шесть недель назад», — признает газета.

Ближний Восток готов

На Ближнем Востоке, по меньшей мере, три государства могли бы претендовать на место проведения саммита Россия — США. Среди них — Объединенные Арабские Эмираты. Как раз 7 августа в Москву с официальным визитом прилетел президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В 2024 году при посредничестве Абу-Даби состоялось девять обменов пленными между Москвой и Киевом.

В октябре Аль Нахайян, также посещавший Россию, заявил, что Эмираты продолжат выступать c посреднической миссией.

«Я уверяю вас, что мы продолжим работу в этом направлении и готовы предложить любые дополнительные усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира и обеих сторон», — сказал тогда глава ОАЭ.

Артем Геодакян / ТАСС

Политика страны считается равноудаленной и к Москве, и к Вашингтону: с 1 января 2024 года ОАЭ стали членом БРИКС, при этом США признают ближневосточную страну одним из своих главных партнеров в военной сфере.

Еще один вероятный кандидат — Катар. Как говорил Владимир Путин, при содействии этой монархии Персидского залива удалось «вернуть в семьи детей — как с российской, так и с украинской стороны».

Наконец, с посредническими инициативами выступает Саудовская Аравия. Делегации России и США дважды в этом году встречались в Эр-Рияде — в феврале и марте.

Саудовскую Аравию регулярно посещает глава российского МИД Сергей Лавров, а при Байдене улучшились и отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, которые омрачило убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Кстати, в августе 2023-го Саудовская Аравия провела свои международные консультации по Украине — они прошли в Джидде по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, а представителей России на них не приглашали. При этом Москва не критиковала встречу в Джидде, которую посетили и делегации неевропейских стран — Индия и Китай. А конференцию в швейцарском Бюргенштоке саудовцы как раз проигнорировали — вероятно, из-за негативного отношения к ней Москвы.

Стамбул: Эрдоган готов посодействовать

Лавры организатора переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут достаться президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Членство в НАТО не мешает Анкаре развивать партнерские отношения с Москвой.

Однажды Эрдоган заявил, что в мире осталось «только два лидера» — он и Путин. В свою очередь, Трамп назвал Эрдогана своим другом и «умнейшим человеком».

Evan Vucci / AP

Турцию называют подходящим кандидатом еще и потому, что именно в Стамбуле с февраля по апрель 2022 года проходили переговоры между Киевом и Москвой. Это была первая попытка урегулировать военный конфликт, предпринятая спустя всего несколько недель после начала полномасштабного вооруженного противостояния. А с возвращением Трампа в Белый дом в 2025 году в Стамбуле прошло уже три раунда российско-украинских переговоров (последние — 23 июля). В феврале и апреле там встречались делегации России и США.

Венгрия как островок в ЕС

Официальные представители Будапешта, в частности — министр иностранных дел Петер Сийярто, не раз говорили о том, что Венгрия готова провести у себя переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Такие предложения начались еще в мае 2022 года и звучат до сир пор. Сам Сиярто — исключение среди глав МИД стран ЕС, которого за последние три с половиной года время от времени видят в России — например, этой весной, в марте, он опубликовал фото с пробежки на Воробьевых горах, а июне был на ПМЭФ.

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана хорошие отношения как с Путиным, так и с Трампом. В июле 2024-го венгерский премьер лично нанес визит Москву, что вызвало скандал в Европе. Масло в огонь периодически подливает и тот факт, что Будапешт всегда противится принятию новых санкций ЕС против России. К примеру, в июне Венгрия вместе со Словакией заблокировали 18-й пакет антироссийских рестрикций. Правда, потом его все равно приняли.

Yuri Kochetkov / EPA / TASS

Орбан дружественен и с Трампом — они также встречались несколько раз. Последний визит венгерского премьера в США состоялся в 2024 году, но он прилетал не в Вашингтон — политики встречались в резиденции Трампа во Флориде, в Мар-а-Лаго. Незадолго до этого республиканец, который тогда уже выиграл президентские выборы, расхваливал Орбана.

«Нет никого лучше, умнее и лидера лучше Виктора Орбана. Он фантастический», — говорил тогда Трамп.

Будапешт в качестве площадки для переговоров привлекателен еще по одной причине. Правительство Венгрии, которая была членом МУС с 2001 года, в апреле 2025-го внесло законопроект о выходе Будапешта из организации. И 20 мая парламент Венгрии одобрил решение властей покинуть МУС. Правда, как пишет агентство Reuters, этот процесс рассчитан на год.

Что насчет Вьетнама?

В пользу Вьетнама как места переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа говорят хорошие отношения этой азиатской страны как с Россией, так и с США. Более того, Ханой и ранее становился местом встречи двух идеологических противников: в 2019 году Трамп встречался там с главой КНДР Ким Чен Ыном.

У Вьетнама — давние тесные связи с Москвой, а еще страна придерживается нейтральной позиции по военному конфликту на Украине. Ханой посещают лидеры как России, так и США.

20 июня 2024 года Путин посетил Вьетнам с официальным визитом и встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга незадолго до его смерти. А в сентябре 2023 года с главой Вьетнама в Ханое встретился президент США Джо Байден — лидеры договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кроме того, в 2025 году Вашингтон и Ханой отмечают 50-летие со дня окончания Вьетнамской войны. Если Путин и Трамп выбрали для переговоров именно Вьетнам, то эта площадка подчеркнет символизм встречи в стране, пережившей войну, в которой одну сторону поддерживали США, а другую — СССР.

А что если Москва или Вашингтон?

Maxim Shipenkov / EPA / TASS

Вряд ли президент России прилетит в Вашингтон, тем более что в феврале 2022 года США вслед за ЕС, Канадой и Великобританией ввели санкции против Владимира Путина. В частности, российскому главе запрещен въезд в Соединенные Штаты — за исключением случаев, специально оговоренных американскими властями. В теории Путин и Трамп могли бы встретиться на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, но это было бы логичным шагом в сентябре, когда там начнется неделя высокого уровня Генассамблеи.

В теории можно представить и ситуацию, когда Дональд Трамп лично прилетит в Москву. С одной стороны, это означало бы разговор на российской территории. С другой — Трамп мог бы пойти на это ради того, чтобы войти в историю как миротворец.

Последним американским лидером, который прилетал в Россию в действующей должности, был Барак Обама. 5-6 сентября 2013 года он участвовал в саммите G20 в Санкт-Петербурге. А ранее, в июле 2009 года, он встречался в Кремле с Дмитрием Медведевым — тогда президенты подписали пакет документов по вопросам противоракетной обороны, дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений, а уже через год был заключен договор СНВ-III об ограничении ядерных арсеналов.

