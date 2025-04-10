Переговоры делегаций из России и США в Стамбуле прошли в «конструктивном ключе», сообщается на сайте Государственного департамента. Стороны обменялись нотами о возможности банковского обслуживания работы дипломатических представительств.

В Госдепе также подчеркнули, что американская делегация «выразила озабоченность» запретом найма местного персонала для посольства США в Москве со стороны России и назвала его «ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения» в диппредставительстве.

Встреча проходила в российском генконсульстве в Стамбуле и длилась почти шесть часов. Во главе российской делегации был посол России в США Александр Дарчиев, а американскую группу возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Переговоры стали вторым раундом консультаций между странами, первый раунд состоялся 27 февраля, отмечает Госдеп.

Обе стороны обсудили возможность проведения в будущем новой встречи для переговоров. Дата и место будут определены позднее, рассказали в Госдепе.

Представители российской делегации назвали приоритетным возвращение конфискованной в США дипломатической собственности России, рассказал Дарчиев. Стороны заявили о взаимной готовностью «работать над соответствующей „дорожной картой“».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на переговорах в Стамбуле будет обсуждаться нормализация работы дипломатических миссий России и США. Кроме того, российская делегация планировала обсудить с американскими коллегами возобновление прямого авиасообщения, отмечает «Коммерсантъ».