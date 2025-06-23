Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета антироссийских санкций на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая прошла в Брюсселе. Об этом решении заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, Брюссель намерен создать «более сильный и всеобъемлющий» пакет санкций против России, который предполагает «максимально суровое наказание» для энергетического сектора.

«Мы сделали это [предотвратили принятие 18-го пакета санкций] потому, что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть», — пояснил Сийярто (цитата по ТАСС).

По словам министра, Будапешт дал понять, что не позволит «отправлять венгерские деньги на Украину».

«Мы не готовы вносить свой вклад ни в какую новую финансовую поддержку, ни в какие новые поставки оружия, ни в какие новые военные операции», — сказал Сийярто.

В начале июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новые меры в рамках 18-го пакета антироссийских санкций, которые она сравнила с «жесткими укусами». По ее словам, ограничения будут нацелены на энергетический и банковский секторы России. В их числе:

блокировка соединяющего Россию и Германию газопровода «Северный поток»;

снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель для стран G7;

запрет импорта нефтепродуктов, произведенных на основе российской сырой нефти;

отключение еще 22 российских банков от международной банковской системы SWIFT;

запрет экспорта в Россию европейских товаров и технологий на сумму более €2,5 млрд и др.

Подробнее о том, какие меры могут быть приняты в рамках 18-го пакета антироссийских санкций, — в материале RTVI

Словакия и Венгрия и ранее давали понять, что выступают против новых ограничений. Словацкий премьер Роберт Фицо говорил, что Братислава одобрит новый санкционный пакет только в том случае, если Брюссель решит проблему с нехваткой энергоресурсов после полного прекращения поставок из России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что антироссийские санкции разрушают всю Европу. По словам политика, из-за этих ограничений его страна за три года потеряла €20 млрд. Он добавил, что ЕС посягает на суверенитет участников союза, но «не справляется с разрешением кризисов».