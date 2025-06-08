Санкции против России разрушают всю Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI.

Премьер отметил, что из-за этих ограничений Венгрия за три года потеряла €20 млрд, что является «значительной суммой» для страны. Он добавил, что ЕС якобы посягает на суверенитет участников союза, но «не справляется с разрешением кризисов».

«С конфликтом на Украине ЕС справляется плохо, санкционная политика тоже терпит провал», — убежден Орбан (цитата по ТАСС).

Среди прочего, венгерский премьер поделился мнением о том, что Украина не способна стать членом НАТО и ЕС, поскольку этому мешает экономическое состояние страны.

«Украина была банкротом еще до конфликта. В 90-х годах украинцы не смогли построить государство с нормально функционирующей экономикой», — утверждает венгерский политик.

По его мнению, вступление Украины в НАТО приведет к войне между Россией и Североатлантическим альянсом. Орбан считает, что Европа напротив должна заключить стратегический договор с российской стороной, чтобы «стать сильнее» в долгосрочной перспективе.

Венгерский премьер добавил, что в случае приезда президента России Владимира Путина страна готова принять его, «как подобает».

Позиция Орбана по российско-украинскому конфликту расходится с мнением других представителей Евросоюза. Он неоднократно критиковал ограничения против России и блокировал инициативы ЕС по помощи Украине. В частности, 17 января венгерский премьер призвал ЕС отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Москвой, а Украину рассматривать через «невоенную призму», поскольку она представляет «огромную экономическую угрозу» для Европы.

В конце января Орбан пригрозил через полгода заблокировать очередное продление антироссийских санкций, если Брюссель не выполнит обещание по возобновлению транзита российского газа через Украину. В марте он призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по примеру США.

В мае Орбан заявил, что украинские спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы Будапешт поддержал членство Киева в ЕС.