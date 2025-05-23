Украинские спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы Будапешт поддержал членство Киева в Евросоюзе. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в ЕС», — заявил глава правительства Венгрии в утренней программе на радиостанции Kossuth.

По словам Орбана, для этого спецслужбы Украины пытаются наладить контакт с венгерской оппозицией и «осуществляют дезинформационные акции», чтобы влиять на общественное мнение. Он добавил, что для этого Киев пытается «задействовать серьезные ресурсы».

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — уверен Орбан.

9 мая стало известно, что Венгрия выслала двух украинских шпионов. По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, они работали в посольстве Украины под дипломатическим прикрытием.

Ранее в тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что впервые в истории страны раскрыла венгерскую шпионскую сеть, которая, по данным силовиков, собирала разведданные об обороне Киева. Сийярто раскритиковал заявление СБУ, заявив, что на Украине часто используется антивенгерская пропаганда.

Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз из-за ситуации с венгерским этническим меньшинством в Закарпатье. В марте Петер Сийярто в очередной раз заявил, что в переговорах о членстве Украины в ЕС не будет прогресса, пока Киев не восстановит права этнического меньшинства.