Власти Венгрии выслали двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Украины в Будапеште, находясь под дипломатическим прикрытием. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook*, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в украинском посольстве в Будапеште. Мы передали решение и соответствующую ноту послу Украины в Будапеште», — заявил он.

Соответствующее решение было принято после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) 9 мая заявила, что впервые в истории страны раскрыла венгерскую шпионскую сеть, которая, по данным силовиков, собирала разведданные об обороне Киева.

Как уточнили в СБУ, один из шпионов — 40-летний бывший военный из Береговского района, которого завербовали в 2021 году. Его как агента венгерское руководство активировало в сентябре 2024 года. Мужчина пытался узнать координаты зенитных ракетных войск С-300 в регионе и завербовать двух человек на Украине. Второй агент — бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году.

Заявление СБУ Сийярто назвал «украинской пропагандой» и призвал «обращаться с осторожностью» с этой информацией.

«Очевидно, что на Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась вообще безосновательной», — сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что Будапешт пока что не получал официальную информацию о раскрытой шпионской сети. Венгрия планирует начать разбираться в вопросе, когда получит соответствующие сведения, сказал министр.

Сийярто также обратил внимание на то, что Украина ведет клеветническую деятельность и усиливает антивенгерскую пропаганду из-за того, что Будапешт отказывается передавать вооружение Киеву и блокирует евроинтеграционные процессы с украинским участием.

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