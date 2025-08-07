У российской дипмиссии в Венгрии нет информации о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Будапеште. Об этом RTVI заявили в пресс-службе посольства.

«Посольство не располагает подобной информацией», — сказали RTVI в российской дипмиссии, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли Будапешт как площадка для переговоров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон договорились о личной двух лидеров, и она должна состояться в ближайшие дни. Площадку для саммита Путина и Трампа также уже выбрали, но о ней объявят позднее.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что глава Белого дома планирует встретиться с президентом России на следующей неделе. Также после этого Трамп хотел провести переговоры в трехстороннем формате — подключив к ним и украинского лидера Владимира Зеленского.

6 августа спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в пятый раз посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Как рассказал Дональд Трамп, на этих переговорах «был достигнут большой прогресс», в Кремле тоже отозвались о встрече позитивно.