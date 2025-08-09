Украина и ЕС представили альтернативный план урегулирования в ответ на предложение президента России Владимира Путина передать под контроль Москвы весь Донбасс в обмен на прекращение огня. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, европейский план был разработан и представлен главными помощниками европейских лидеров на встрече в Великобритании 9 августа с участием вице-президента США Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпредставителей американского лидера Кита Келлогга и Стива Уиткоффа.

«Цель Европы — провести вместе с Украиной общую красную линию, которую, по словам европейских чиновников, следует применять к любым потенциальным переговорам с Россией», — пишет WSJ.

Европейско-украинский план предлагает прекратить огонь прежде чем переходить к дальнейшим действиям, и обмениваться территориями только на взаимной основе. Это значит, что, «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других», говорится в материале.

Некоторые европейские чиновники заявили, что в случае отказа Украины от притязаний на Донбасс Россия должна вывести войска с контролируемых территорий в Запорожской и Херсонской областях.

При этом любая территориальная уступка со стороны Киева должна быть подкреплена «железными» гарантиями безопасности, включая возможное членство Украины в НАТО, следует из европейского плана.

Участники встречи с Вэнсом заявили, что решать вопросы урегулирования без участия Киева невозможно. Один из европейских чиновников заявил, что любое соглашение, которое заключат президенты России и США на предстоящей 15 августа встрече на Аляске, не будет иметь большой ценности без участия представителей ЕС.

Также говорилось о необходимости поставлять Украине оружие и финансирование со стороны ЕС «независимо от того, что произойдет в Вашингтоне», передает WSJ.

Ранее газета сообщала со ссылкой на источники, что президент России на встрече со Стивом Уиткоффом 6 августа предложил прекращение огня в обмен на вывод украинских войск с территорий Донбасса, которые еще остаются под контролем Киева. По данным WSJ, предложение Путина вызвало «дипломатические баталии».

Журнал The Economist утверждает, что российский лидер в преддверии встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске предложил частичное прекращение огня на море и в воздухе. Источники издания утверждают, что на предстоящем саммите возможен и «более значительный прорыв», если будет разработан расширенный пакет документов, определяющих, как в конечном итоге может выглядеть замораживание конфликта. При этом позиции Украины, России и США по-прежнему сильно различаются, отмечает Economist.

Трамп накануне, 8 августа, заявил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями», который «пойдет на пользу обеим» сторонам. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен получить все, что ему нужно», в связи с чем ему «придется быть готовым кое-что подписать».

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не будет «дарить свою землю», и назвал «мертвыми» решения, которые предполагают территориальные уступки со стороны Киева.