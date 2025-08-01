Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились на Валааме и совместно ответили на вопросы журналистов, в том числе о переговорах по урегулированию на Украине, ходе военной операции и развертывании ракетной системы «Орешник». Подробнее о заявлениях двух лидеров — в материале RTVI.

О переговорах с Украиной

Путин заявил, что в целом положительно оценивает переговоры с Украиной, три раунда которых прошли в Стамбуле в мае-июле.

«Что касается переговоров, то переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. А как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно», — сказал президент.

В числе других положительных моментов он назвал возвращение «нескольких десятков» тел погибших российских военных в обмен на передачу Украине «тысяч» тел бойцов ВСУ.

«Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а это делать нужно спокойно в тиши переговорного процесса», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что именно для этой цели украинской стороне было предложено создать три рабочие группы, которые будут работать онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. По словам Путина, реакция Киева на эту инициативу была позитивной.

«Договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска, в спокойном режиме и искать компромиссы», — отметил глава государства.

По его словам, эти группы пока не заработали, но Россия рассчитывает, что процесс будет запущен. Путин также заявил, что российская сторона готова подождать, если руководство Украины считает, что «сейчас не время» проводить переговоры.

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского к мировому сообществу «изменить режим» в России, Путин напомнил, что российский политический режим основан на Конституции, и власть сформирована «строго в соответствии» с Основным законом, «чего не скажешь об Украине».

Путин отметил, что озвученные им год назад условия долгосрочного перемирия остались прежними.

«Это даже не условия, а цели, я сформулировал цели России. До сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. <…> Там все ясно, но главное — это искоренить причины, породившие этот кризис, это основное. Ну и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности в широком смысле — вопросы безопасности России, но и той же Украины», — уточнил российский лидер.

По словам Путина, один из представителей украинской делегации «высказал соображение», что в рамках переговоров «есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности».

«И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем», — отметил он.

В основу долгосрочного мира также должно быть положено сохранение русского языка на Украине, а также обеспечение независимости и «достойных условий развития» православной церкви, добавил Путин. Эти вопросы должны быть обсуждены и положены в основу длительного, «вообще без всяких временных ограничений», мира.

Президент Беларуси, говоря о российско-украинских переговорах, упрекнул представителей Киева в том, что они «требуют невозможного» и делают заявления на публику.

«Ошибка украинцев в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, — это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб — это <…> на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим», — сказал Лукашенко.

Он также раскритиковал ультиматум президента США Дональда Трампа относительно сроков заключения сделки по Украине.

«Там 50, 60, 10 дней — тоже так политика не делается. Если он хочет мира, то он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. Указать не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, это просто смех вызывает», — заявил Лукашенко.

Он раскритиковал Украину за «публичное нагнетание» вокруг темы переговоров, в частности по поводу возвращения вывезенных из страны детей. Лукашенко отметил, что это идет «не на пользу, надо просто садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были».

«Не нравится в Беларуси [проводить переговоры]? <…> Да хоть на Луну, куда угодно, но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга», — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал Зеленского «не кричать» о необходимости личной встречи с Путиным, а заняться подготовкой почвы для этого.

«“Я хочу встретиться с Путиным”. Ну чего ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявления и прочее. <…> Подготовьте, а потом садитесь и подписывайте. И Трампа зовите, [президента Франции Эмманюэля] Макрона, кого угодно, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера. Надо же подготовить это. А что, они [Украина] не понимают? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят. Не хотят, просто на публику играют», — заключил Лукашенко.

О ракетном комплексе «Орешник»

Россия произвела первый серийный комплекс «Орешника», ракета поступила в войска, сообщил Владимир Путин. Вопрос поставки комплекса в Беларусь решится до конца года, место для его размещения выбрано, добавил он.

«Сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», — заявил российский президент.

Лукашенко со своей стороны отметил, что «необходимости бежать на опережение» в этом вопросе нет.

«Мы не скачем, мы делаем спокойно. <…> Как только будет готова позиция… Построить — просто, надо, чтобы [были подготовлены] боевые оснащения, заряды и ракеты — это недешево», — отметил он.

«Все по плану у нас», — заверил Путин.

О ходе СВО

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения ― в приграничной зоне, ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне, сообщил Путин, отвечая на вопрос о ситуации на фронте и динамике продвижения армии.

Президент рассказал, что перед встречей с журналистами обсуждал положение в зоне боевых действий с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По словам Путина, они посоветовали ему отвечать на вопросы об СВО «честно».

«А что такое честность? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей ― и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, Запорожье и Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность, благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят», — заявил Путин.

Он отметил вклад погибших российских военных в продвижение войск. По словам президента, «они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность».

«Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что в конце июля Минобороны России объявило о взятии под контроль города Часов Яр в Донбассе. Путин заверил, что это «полностью соответствует действительности». Заявления командования ВСУ, которое отрицает взятие Часова Яра, Путин расценил как плохую информированность властей Украины о ситуации на фронте.

«Заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Но это уже их проблемы. В целом динамика, повторяю еще раз, положительная», — заключил президент России.

Лукашенко выразил мнение, что после взятия Часова Яра украинская сторона «должна бегом просить» Путина о переговорах, поскольку теперь для российских военных открывается дорога на Краматорск, который сейчас контролируют ВСУ.

«В противном случае, через несколько месяцев, полтора-два, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», — сказал Лукашенко.

«Вернут», — поправил его Путин.

Лукашенко добавил, что российское наступление идет «пусть не быстро, медленно», поскольку президент России, с его слов, «жалеет людей».

«Правильно, медленно, но зато уверенно, и не столько людей гибнет, если бы, знаете, как в Великую Отечественную войну. <…> Такой войны нет в Украине. Тихо, спокойно, но это дает возможность украинцам сказать: слушайте, давайте сядем, договоримся. Они этого не хотят», — заявил белорусский президент.

О политике ЕС

Одной из задач военной операции на Украине Путин назвал укрепление суверенитета России. В качестве отрицательного примера он привел Евросоюз, у которого суверенитета сейчас «нету вообще». При этом утрата политического суверенитета приводит и к утрате экономической самостоятельности и к «колоссальным потерям», подчеркнул Путин.

Президент Беларуси в свою очередь заявил, что Евросоюзу стоило бы объединиться с Россией вместо того, чтобы «таскаться с нами лоб в лоб».

«Европейский Союз и Россия, вот эта мощь, если бы объединились, то — конечно, никогда, наверное, американцы не смогут этого допустить, это страшно для них, страшнее, чем Китай, — если бы это объединить, это была бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо», — считает Лукашенко.

Оценивая недавнее торговое соглашение между США и ЕС, белорусский лидер предположил, что действия Вашингтона «уничтожат» Европу и приведут к ее ослаблению.

О скандале вокруг антикоррупционных органов на Украине

Коррупция характера для многих, «если вообще не для всех» стран мира, но борьбу с этим явлением нельзя привносить извне, так же, как и демократию, заявил Путин. Антикоррупционные структуры, которые президент Украины Владимир Зеленский пытался подчинить назначаемому им генпрокурору, являются внешними институтами, отметил он.

«Украина — страна, где коррупция действительно захлестывает. <…> Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? 2025-й. <…> И что? Десять лет существуют, и все во всем мире во все горло покрикивают: караул, на Украине захлестывает всех коррупция. Да, так и есть. Но эффективность привнесенных извне институтов нулевая», — подчеркнул российский лидер.

Невозможность украинского народа влиять на процессы, которые происходят в обществе, Путин назвал «унизительным состоянием» и охарактеризовал как «полное отсутствие суверенитета».

Путин назвал правильной мысль украинских властей вернуть себе «хотя бы часть суверенитета», но, по его словам, «сверху» это «не понравилось, свистнули, щелкнули — и всё, сразу назад вернули».

«Лучше бы не делали ничего. Сидели бы, извините, на одном месте ровно, и всё было бы шикарно, крыто и гладко. Только опозорились, и всё», — заявил Путин.