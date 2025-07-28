Торговое соглашение между Евросоюзом и США ассиметрично и «перекошено в сторону Вашингтона». Об этом заявил RTVI депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек. Он также допустил, что у американского президента Дональда Трампа может быть компромат на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Условия соглашения, согласованного Трампом и Урсулой фон дер Ляйен, сильно перекошены в пользу США. Евросоюз — в обмен на избежание угрозы дальнейшего повышения пошлин — согласился принять как минимум 15-процентные пошлины на все товары, не повышая при этом тарифы в самом Евросоюзе», — сказал евродепутат.

По мнению Гуннара Бека, асимметричность сделки отражает быстрый экономический спад Евросоюза по отношению к остальному миру, и, в частности, к США, за последние 15 лет.

«Однако асимметрия настолько значительна, что возникает законный вопрос: есть ли у президента Трампа компромат на незаконные связи фон дер Ляйен с американскими консалтинговыми компаниями и транснациональными корпорациями? Другими словами, у него могут быть неопровержимые доказательства правдивости многочисленных обвинений в коррупции, выдвинутых против фон дер Ляйен», — допустил политик в разговоре с RTVI.

Также депутат Европарламента от АдГ отметил, что постепенный отказ от российского газа и его замена на американский СПГ уже происходит и, возможно, приобретет «более широкие масштабы».

«Многие ведущие политики и технократы ЕС тесно связаны с деловыми кругами США. Они с радостью обменяют интересы своих стран на взятки и контракты ЕС на условиях Соединенных Штатов», — заключил Гуннар Бек.

27 июля президент Дональд Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заключили торговую сделку между США и Евросоюзом. По условиям соглашения, европейские товары будут облагаться пошлинами в 15%, в том числе на автомобили и полупроводники. Также ЕС, среди прочего, обязался в ближайшие годы закупить американские энергоносители на $750 млрд, а также дополнительно инвестировать в экономику США еще $600 млрд.

После переговоров фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заменит российские энергоресурсы нефть и ядерным топливом из США.

Страны ЕС давно обсуждают необходимость отказа от энергоносителей из России. Планируется, что этот процесс будет постепенным и завершится в 2027 году.