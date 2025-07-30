Россия и Украина провели третий раунд переговоров в Стамбуле, но не достигли никаких принципиально новых договоренностей. Президент США Дональд Трамп предъявил Москве ультиматум — прийти к соглашению по Украине в течение 50 дней — но затем сократил срок, заявив о своем разочаровании президентом России Владимиром Путиным. Как теперь российские и западные политики и эксперты оценивают перспективу завершения конфликта на Украине — в материале RTVI.

«Я собираюсь установить новый дедлайн ― примерно 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Было 50 дней, я хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп журналистам 28 июля.

В Кремле его слова «приняли к сведению», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия продолжает СВО и сохраняет приверженность мирному процессу с учетом своих интересов.

Сблизить позиции России и Украины за короткие сроки не получится, отметил Песков после переговоров в Стамбуле, которые состоялись 23 июля.

«Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми [стороны] обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — сказал представитель Кремля.

Он исключил возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца лета. Такая встреча возможна только на финальном этапе урегулирования, чтобы «поставить окончательную точку» в этом процессе, пояснил Песков.

«Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — подчеркнул он.

Президент принимающей переговоры Турции Реджеп Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара выступает за скорейшее прекращение военных действий.

«Подобно тому, как стол переговоров был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — заявил он 28 июля.

«Пора объявить о победе»

Россия «пришло время объявить о победе» на Украине, поскольку она уже в значительной степени достигла своих целей, а продолжение боевых действий «ослабляет ее позиции в мире». Такое мнение выразил в колонке для The National Interest бывший специальный помощник 43-го президента США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм.

Он напомнил, что президент России обозначил такие цели военной операции, как отказ от членства Украины в НАТО, ее демилитаризация и денацификация, признание российскими Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По мнению Грэма, Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время, поскольку США и их европейские союзники «решительно продемонстрировали», что не собираются рисковать войной с Россией ради защиты Украины.

Рассуждая о территориальных вопросах, Грэм пишет, что Россия контролирует 85% новых территорий, Крымский мост «практически неуязвим», а Киев признает, что не может вернуть силой утраченные регионы.

Демилитаризацией Грэм предлагает считать потенциальное ограничение численности ВСУ в результате возможных переговоров о нейтралитете Украины. За этим может последовать и сокращение связей с США и Европой в сфере безопасности, считает экс-помощник Буша.

Денацификация, то есть смена власти на Украине, как ее трактует Грэм, может произойти по итогам президентских и парламентских выборов, которые предположительно будут объявлены после прекращения огня. Тогда же США и ЕС начнут постепенно снимать санкции с России, уверен автор колонки.

Права русскоязычного населения «будут гарантированы» поскольку Россия уже контролирует основные регионы его проживания, считает Грэм. Кроме того, в рамках вступления в ЕС Украина обязана будет не допускать дискриминации в отношении русских и «других этнических меньшинств», пишет он.

«Россия вряд ли сможет существенно улучшить нынешние условия, продлевая войну, без серьезного истощения ресурсов, которые ей понадобятся для конкуренции с другими великими державами в будущем», — считает Грэм.

По его словам, речь идет в частности о США и Китае, которые «кровно заинтересованы» в продолжении конфликта. С точки зрения Вашингтона, продолжение боевых действий ослабляет военный потенциал России при минимальных затратах для США, а с точки зрения Пекина, это усиливает зависимость России от него, объясняет экс-советник президента.

«Здравомыслящий стратег предпочел бы принять данность, а не полную победу, и переключиться на восстановление своей страны для острого соперничества с великими державами, которое, несомненно, ждет впереди», — заключил Грэм.

Обратная сторона санкций и новый подход к переговорам

Западные аналитики считают, что угрозы Трампа усилить экономическое давление на Россию могут возыметь обратный эффект: Владимир Путин просто проигнорирует санкции, в результате чего у лидера США останется меньше рычагов влияния, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

The New York Times (NYT) еще в начале июля писала со ссылкой на «близкие к Кремлю» источники, что российский президент учел возможность нового давления со стороны США и «не пожертвует своими целями на Украине ради улучшения отношений с Трампом».

Путин убежден, что превосходство России на поле боя растет и оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы, утверждают собеседники газеты. Прекращение боевых действий без существенных уступок со стороны Украины он «считает невозможным», заявляют они.

О том, что Путин намерен продолжать СВО до выполнения ее целей, несмотря на угрозы Трампа, говорили и источники Reuters.

По их словам, Путин считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. Цели Москвы он считает гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада, и его не беспокоят угрозы введения пошлин для покупателей российской нефти, пишет Reuters.

Один из источников агентства допустил эскалацию кризиса и напряженность в отношениях между США и Россией в ближайшие месяцы. Конфликт на Украине, по его прогнозу, продолжится.

«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого», — говорит другой источник Reuters.

Мысль о том, что мирные переговоры толком и не начинались, разделяет американский политолог Самуэль Чарап.

«Если мистер Трамп считает, что дипломатия была испробована и потерпела неудачу, он ошибается. Нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. И никто — возможно, даже сам господин Путин — не знает, на что он согласился бы, если бы ему предложили реальный переговорный процесс, требующий компромиссов от всех сторон», — пишет он в колонке для NYT.

Эксперт привел в пример урегулирование других крупных мировых конфликтов ― в Северной Ирландии в конце 1990-х годов, на Ближнем Востоке в 1970-х и Корейской войны. Переговоры, которые приводили к прекращению боевых действий в этих точках, были кропотливыми и длительными, отметил Чарап.

По мнению политолога, администрация Трампа могла бы сформировать профессиональную команду переговорщиков, которая регулярно бы взаимодействовала со всеми сторонами конфликта и подтолкнула их к принятию рамочного соглашения — документа, определяющего параметры окончательного урегулирования.

«Переговоры о прекращении войны на Украине не провалились. Они еще толком не начались», — резюмирует Чарап.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который неоднократно встречался с Владимиром Путиным по вопросу Украины, заявил, что надеется на разрешение конфликта и заключение мира до конца своей миссии, то есть до 2029 года.

Пессимистичный сценарий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что рассчитывает на помощь Дональда Трампа в завершении конфликта. В середине июня он заявил, что боевые действия «желательно» закончить до конца президентского срока Трампа.

По мнению Зеленского, ускорить завершение конфликта возможно путем усиления санкций против России и предоставления Киеву американских систем ПВО. Зеленский в частности настаивает на введении мощных санкций против энергетического и банковского секторов России, «которые невозможно будет обойти».

«Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию — нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было», — заявил он 26 июля.

Военные действия могут завершиться уже до конца 2025 года, если Трамп исполнит свою угрозу ввести масштабные санкции против покупателей российской нефти, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его мнению, такие партнеры России, как Индия и Китай, захотят избежать новых торговых войн с США, поэтому тоже начнут давить на Москву.

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный оптимизма президентского офиса не разделяет. По его мнению, при сохранении Киевом текущей военной тактики конфликт может затянуться еще на 10 лет.

«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то война продлится еще о-го-го… дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — сказал Залужный.

Минфин Украины в свою очередь склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета на 2026-2028 годы сценарий продолжения военных действий, пишет «РБК-Украина».

Новый премьер-министр страны Юлия Свириденко не исключила, что Украина обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду (МВФ), срок действия кредитной программы которого на $16 млн истекает в 2027 году.

«Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — заявила Свириденко Bloomberg.

Текущий сценарий программы с МВФ предусматривает завершение военных действий до конца 2025 года, однако партнеры Киева «видят сценарий, при котором может потребоваться большее финансирование», заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

«Если в ближайшие недели ситуация не меняется, мы планируем бюджет на 2026 год, исходя из сценария, что нам нужно предусмотреть финансирование сил обороны на уровне не меньше, чем в 2025 году», — сказала замминистра финансов Украины Ольга Зыкова.

Евросоюз в проекте своего бюджета на 2028-2034 годы также предусмотрел расходы на Украину в размере €100 млрд. Речь идет о «поддержке восстановления» страны, ее «устойчивости и пути к членству в Евросоюзе», пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал проект бюджета ЕС, заявив, что он «построен на логике войны».

Что говорят политики, военные блогеры и эксперты

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

Война закончится на Украине, когда это решит Российская Федерация. Если надо будет жестко, то она закончится в течение нескольких недель. Мы не хотим жестко заканчивать войну, потому что это будет связано с гибелью мирных жителей, для нас это неприемлемо.

Сенатор Андрей Климов

Суверенная Россия не может подстраиваться под чьи-то хотелки. Мы не будем стараться достигнуть соглашения с Украиной за 50, 150 или 500 дней, а будем разбираться столько, сколько потребуется. Потому что это вопрос нашей национальной безопасности, и решать его мы будем, исходя из собственных интересов и в соответствии с Конституцией. <…> Если бы наши противники не мешали, все закончилось бы еще весной 2022 года.

Задача — не устроить шоу, а уничтожить противника как военную машину, причем с минимально возможной ценой для себя. А такие войны — не быстрые. <…> Это кампания на износ, не на красивую победу за месяц. <…>

Когда вообще это все закончится — и на чьих условиях? Когда Украина перестанет быть способной воевать — ни физически, ни морально. Не раньше. Мир возможен только на условиях сильного.

Глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич

У меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: «К сожалению, Москве приготовиться». Противник 100% сейчас будет воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что мы не договорились, и будет давить. <…>

Попытки ударить хоть куда-то будут, это вызовет очень сильный медийный шум, покажет, что противник что-то может делать, и нас это будет серьезно бодрить. Но с военной точки зрения ничего не изменит.

Писатель, участник СВО в составе подразделения «Шторм Z» Даниил Туленков

Ужесточение риторики мистера Трумпа в паре с исторической речью [главы МИД России Сергея] Лаврова — <…> достаточно громкие звоночки, что развязка может быть близка как никогда ранее. И она, возможно, будет непопулярным решением.

Речь Лаврова о «впервые без союзников воюем со всем Западом» это де факто объяснение этого непопулярного решения. <…> Если бы мы готовились к эскалации — риторика была бы другой: мы не одни, нас не удалось изолировать, с нами весь прогрессивный мир и т.д. (орфография автора сохранена).

28 июня глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия «впервые за всю историю воюет одна против всего Запада», в отличие от Первой и Второй мировых войн. «Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому надо полагаться на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — сказал министр.

Политолог Сергей Марков

Ведь что-то будет последней каплей, которая заставит руководство сказать: ну все, переходим к модели «страна военный лагерь»? Возможно этот август: атаки на авиасообщение и ультиматум Трампа и еще какой нибудь августовский «черный лебедь» и приведут к радикальной смене политической стратегии. И мы будем жить совсем по-другому. Цените возможно последние недели беззаботной жизни.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Мира никакого не будет, компромисса не будет. Нам придется воевать долго и упорно. В этой войне будет один победитель, и, надеюсь, это все-таки будем мы.

Военный историк Маркус Койпп (ФРГ)

Сейчас я даже предполагаю, что война вообще не закончится. Вместо этого Россия опустит ее на более низкий уровень, где больше не будет мощных механизированных боевых операций. Скорее, это будет вечно кровоточащая граница с очень длительными военными столкновениями.