Украина больше не рассчитывает на скорое окончание конфликта, заявил бывший министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, украинцы осознают тот факт, что мира, возможно, «не будет». Экс-глава Минобороны призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией. Об исчерпании дипломатических способов урегулирования конфликта заявил и канцлер Германии Фридрих Мерц.

О чем говорят на Украине

В интервью The Times бывший министр обороны Украины рассказал: жители страны все больше убеждаются в том, что конфликт с Россией может затянуться надолго. До тех пор, пока «[президент России Владимир] Путин не умрет или не уйдет в отставку», заявил Резников.

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны «скоординировали совместную дипломатическую работу» и обсудили ожидания от встречи в рамках «Коалиции желающих», которая пройдет в Риме в ближайшее время.

«Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными. <…> Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков. Договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности „Рамштайн“», — написал Зеленский.

Позже он сообщил, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов доложил ему о якобы «уязвимых» местах в России.

«Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договоренностей еще второй встречи в Турции», — резюмировал Зеленский.

Чего хотят европейцы

Страны Европы «не оставят Украину», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая в здании британского парламента, он отметил особую роль «Коалиции желающих».

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры по построению прочного и длительного мира, потому что на карту на Украине поставлены наша безопасность и наши принципы», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, Франция и Британия должны координировать действия и «двигаться вперед рука об руку, бок о бок».

«Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы должны работать вместе, чтобы защищать международный порядок, который мы создали после Второй мировой войны», — добавил Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, пообещал дальнейшую поддержку Украины «даже несмотря на сопротивление левых политических сил и дружественных России правых здесь, в палате». По словам главы немецкого правительства, возможностей урегулировать украинский конфликт дипломатическими путями большей нет.

«Возможности дипломатии исчерпаны», — процитировало Мерца издание Tagesschau.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны ЕС наращивать поставки оружия на Украину. Она предложила брать военные кредиты и закупать вооружение под контролем ЕК. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь назвала украинский конфликт «войной за будущее Европы».

«Посмотрим, что решат в Вашингтоне. Мы надеемся, что трансатлантическое партнерство продолжится, когда дело дойдет до Украины. Но если возникнут пробелы, Европа должна их заполнить», — процитировал ее ТАСС.

По мнению президента Чехии Петра Павела, «воевать с Россией бесконечно» невозможно. Он рассказал, что европейские страны не признают территориальных изменений на Украине, однако в целом не отказываются от возобновления диалога с Москвой. По словам чешского лидера, для начала необходимо добиться прекращения огня, затем подписать мирный договор, и уже после этого заниматься восстановлением отношений. Павел добавил, что большинство жителей Чехии выступают за диалог с Россией.

Что говорят в России

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Все для Победы!», назвал безопасное и мирное будущее главной целью страны. Ради этого «мы все работаем, а «ребята воюют на фронте», объяснил глава государства.

«Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу. Подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России», — процитировало Путина РИА Новости.

В ходе недавнего разговора с президентом США Владимир Путин подтвердил, что Россия стремится достичь целей спецоперации политико-дипломатическими средствами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока это не представляется возможным, военная операция будет продолжаться.

«Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», — добавил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как рассказал Дмитрий Песков, Россия все еще ждет от Украины предложения по возможным датам нового раунда переговоров.