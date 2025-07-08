«Воевать с Россией бесконечно» невозможно, заявил президент Чехии Петр Павел. В интервью украинской службе «Би-би-си» он рассказал, что после окончания конфликта Запад может вернуться к переговорам с Россией. По мнению чешского лидера, хоть российские войска и продвигаются в зоне СВО, успехи армии даются якобы слишком большой ценой. О чем еще говорил Павел — в материале RTVI.

Воевать нельзя останавливаться

Журналист поинтересовался у чешского лидера, действительно ли он предлагает Украине идти на компромиссы в сложившейся ситуации. Петр Павел ответил, что согласиться на предлагаемые Россией условия «очень трудно», однако «мы также живем в реальности».

«Какие у нас есть альтернативы? <…> Воевать с Россией бесконечно? Такой подход приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезным убыткам для наших экономик», — объяснил президент Чехии.

По его словам, России удалось занять «некоторые части украинской территории», однако продвижение армии якобы сопровождается большими потерями. Украинскую оборону Петр Павел назвал «успешной», потому что ВСУ будто бы «наносят российским войскам огромный урон».

«Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. И если война будет продолжаться в таком же духе, она продлится годами. Такое положение дел неприемлемо для всех», — объяснил чешский лидер.

Он добавил, что следует «с чего-то начать». По его словам, сначала за стол переговоров надо «посадить Россию», затем договориться о прекращении огня, а после — подписать мирное соглашение.

Уже после этого, добавил Павел, можно говорить о диалоге с Россией о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес.

«Но основным предварительным условием этого является мир на Украине», — подчеркнул собеседник издания.

«Они хотят, чтобы Украина подчинилась»

Павел рассказал, что не доверяет российскому руководству. По его словам, отрицая идею установления полного контроля над Украиной, власти России якобы лукавят.

«Они также сосредоточили свои силы в Сумской области или рядом с ней, чтобы, возможно, начать новое летнее наступление <…> Если они хотят, чтобы Украина подчинилась всем требованиям России, то это не компромисс на поле боя. Это просто полное поражение Украины, полный контроль над ее территорией, установление своих условий и подчинение Украины воле Москвы», — добавил президент Чехии.

Он отметил, что украинские военные «демонстрируют огромные решимость и мужество», однако этого недостаточно, чтобы «быстро одержать победу над Россией».

«Я по-прежнему считаю, что сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии [вернуть] территории в короткий срок без значительных человеческих жертв. И конечно, со стороны Запада очень несправедливо подталкивать Украину к немедленному освобождению всех территорий. Потому что мы не хотим истреблять украинский народ», — отметил собеседник «Би-би-си».

По его словам, европейцы хотят, чтобы «украинцы выжили». Если для этого потребуется временное признание «оккупации» нескольких территорий без юридического признания, «то пусть так и будет».

«Но мы никогда не признаем эти [занятые] территории как российские по закону», — подчеркнул Петр Павел.

«Переговоры всегда лучше»

Большая часть жителей Чехии выступает за установление хороших отношений с Россией, рассказал глава республики.

«Эти люди не хотят подчиняться ее интересам, но считают, что переговоры всегда лучше, чем конфликт. Мы все верим именно в это, и я лично верю в силу переговоров. Но для переговоров нужны двое. Сейчас Россия не хочет вести переговоры», — объяснил он.

По его словам, российские власти якобы навязывают собственные условия украинской стороне, а слова «компромисс» не понимают. Петр Павел выразил уверенность, что рано или поздно всем удастся собраться за столом переговоров. Президент Чехии заявил, что с Россией важно поддерживать контакты по некоторым вопросам, включая архитектуру европейской безопасности.

«Уверен, что европейские лидеры не против переговоров с Россией. Но они против переговоров в условиях войны», — добавил чешский лидер.

Он предположил, что после окончания конфликта и укрепления взаимного доверия Россия и Европа смогут говорить «даже о сокращении военных расходов с обеих сторон и об усилении экономики там, где это действительно нужно».

«Это будет одинаково выгодно и для российских, и для европейских граждан, потому что я уверен, что все они хотят жить в мире. Никто не стремится контролировать Россию — мы имеем собственные проблемы», — констатировал Петр Павел.

«Реальность будет немного другой»

В августе 2024 года президент Чехии заявлял, что Украине не стоит питать надежд по поводу «возвращения» утраченных территорий. Павел назвал подобные представления иллюзорными.

«Но, как мы все чувствуем, это, скорее, иллюзия. Реальность будет немного другой. Нам следует говорить о том, что мы лишь хотим максимально приблизиться к справедливому миру», — отмечал он.

По его словам, после завершения конфликта в составе России останутся земли, контролируемые ранее Украиной. Президент Чехии добавил, что «демократические страны» будут соблюдать итоговое российско-украинское мирное соглашение, однако «изменений международных границ» не примут.

Говоря о возможности принятия Украины в состав НАТО, Петр Павел допускал, что это может случиться без оглядки на территориальные вопросы.