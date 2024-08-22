Президент Чехии Петр Павел назвал «иллюзией» желание властей Украины восстановить контроль над утраченными регионами, включая Крым. Об этом он заявил в интервью чешскому изданию Novinky.

Павел порассуждал о «справедливом мире», который предполагает только два исхода — «100% или ничего». По его мнению, при таком условии Украина должна была бы вернуть контроль над всеми утраченными территориями, в том числе над Крымом. Также это предполагало бы компенсацию за причиненный стране ущерб, считает Павел.

«Но как мы все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой. Нам следует говорить о том, что мы лишь хотим максимально приблизиться к справедливому миру», — заявил Павел.

Чешский президент выразил уверенность в том, что даже после завершения вооруженного конфликта в составе России останутся некоторые территории, которые раньше контролировались Украиной. В то же время он заявил, что демократические страны будут соблюдать мирное соглашение, к которому придут Москва и Киев по итогам переговоров, но «не примут изменений международных границ на основе агрессии».

Также в ходе интервью Павел призвал США, Китай и страны Евросоюза подтолкнуть Россию и Украину к началу мирных переговоров. По его оценке, российская сторона готова продолжать боевые действия «с той же интенсивностью» на протяжении еще нескольких лет.

По мнению Павела, мирные переговоры между Москвой и Киевом начнутся только тогда, «когда обе стороны поймут, что не могут больше получить никакого преимущества военным путем».

До этого Петр Павел утверждал, что НАТО может принять Украину с учетом того, что она не восстановит полный контроль над утраченными территориями. По его мнению, попытка Киева восстановить границы страны 1991 года не является обязательным условием для вступления в Североатлантический альянс.

17 августа газета The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники, что атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Катара. Комментируя публикацию издания, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что переговорный процесс между Москвой и Киевом не ведется, поэтому «срывать было нечего».