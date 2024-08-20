Президент Чехии Петр Павел допустил вступление Украины в НАТО без оглядки на украинские территориальные границы. Его слова приводит чешское издание Noviny.

Чешский президент считает, что попытка Киева вернуть утраченные территории и восстановить границы Украины 1991 года не является обязательным условием для вступления в Североатлантический альянс.

«Если будет демаркация даже какой-то административной границы, мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — заявил Павел.

В качестве примера он напомнил о разделении Германии на ФРГ и ГДР после Второй мировой войны. Павел отметил, что изначально в 1955 году Североатлантический альянс принял в свой состав только Западную Германию — ФРГ, а уже после ее объединения в 1990 году — всю страну полностью.

Переговоры России и Украины

Чешский лидер допустил, что Москва и Киев смогут прийти к мирному соглашению в ближайшие годы, однако часть территорий, которые Украина хотела бы вернуть, так и останутся в составе России, считает Павел.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что одним из пунктов его мирного плана для проведения переговоров с Россией является восстановление украинских границ по образцу 1991 года. Российский лидер Владимир Путин утверждал, что это невозможно и исключено.

В середине июня президент России выдвинул Украине несколько условий для начала переговоров об урегулировании конфликта — вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО. В Киеве эти требования назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев таким образом хочет «убедить Россию» войти в «справедливый переговорный процесс». Путин исключил возможность переговоров с украинскими властями, которые «без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

В ходе встречи 19 августа замглавы российского МИД Михаила Галузина с послом Турции в Москве Танжу Билгичем российская сторона заявила о невозможности переговоров с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область.

«Подчеркнуто, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что июньский саммит в Швейцарии был направлен «на сколачивание антироссийской коалиции и предъявление России ультиматума на основе заведомо непроходной и обанкротившейся «формулы Зеленского». Российские дипломаты призвали власти Турции отказаться «от участия в подобной деструктивной политике стран «коллективного Запада».

17 августа газета The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что атака ВСУ на Курскую область сорвала якобы планировавшиеся непрямые переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Катара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между Москвой и Киевом не ведутся, поэтому «срывать было нечего». После атаки ВСУ на Курскую область с Украиной «разговаривать не о чем», добавила она.