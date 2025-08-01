Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров двух стран в любое время. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский после слов российского президента Владимира Путина о том, что Москва может подождать в случае, если Киев пока не готов к диалогу.

«Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России», — написал он в соцсети Х.

Зеленский добавил, что если слова Путина отражают искреннюю готовность прекратить боевые действия на достойных условиях и установить прочный мир, а не являются тактической паузой для наращивания военного потенциала и попыткой отсрочить санкции, то Украина в очередной раз заявляет о своей открытости к проведению переговоров на высшем уровне в любое время.

Днем 1 августа во время общения с прессой на Валааме Путин подчеркнул значимость переговорного процесса с Украиной. Он заявил, что диалог необходим и актуален, поскольку мирное урегулирование требует переговоров. Вместе с тем президент высоко оценил успехи в российско-украинских контактах, в частности практику обмена военнопленными.

«В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время, и нужно подождать, то мы готовы подождать»,— сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил необходимость проведения детальных переговоров за закрытыми дверями, без публичной огласки. Говоря о возможном разочаровании различных сторон, Путин сказал, что подобные чувства проистекают исключительно от завышенных ожиданий.

«Чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать три группы. В целом реакция украинской стороны была позитивной», — добавил президент.

Одновременно с этим глава государства подтвердил неизменность базовых условий России для прекращения конфликта: признание новых территориальных реалий, вывод украинских воинских подразделений с территорий новых субъектов России и отказ Киева от планов вступления в НАТО.

Особое внимание Путин уделил необходимости рассмотрения урегулирования в рамках общеевропейской системы безопасности, сделав акцент на важности достижения не временного перемирия, а прочного и долгосрочного мира.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что заключение временного перемирия с Украиной не соответствует интересам России, учитывая последовательную потерю Киевом позиций на фронте.

«Понятно, что это невыгодно, понятно, что за этим последует очередной виток, соответственно, это больше жертв, больше потерь, и мы не хотим этого допускать», — отметил парламентарий.

Во время третьей раунда переговоров в Стамбуле украинские представители предложили организовать трехстороннюю встречу с участием президентов Украины, России и США.

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским отреагировала на это предложение, указав, что такой формат возможен только после выработки основных договоренностей между Москвой и Киевом. Мединский подчеркнул, что встреча лидеров должна стать завершающим этапом урегулирования конфликта.

В Кремле воздержались от конкретных комментариев относительно возможных прямых переговоров между Путиным и Зеленским. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился заявлением о необходимости тщательной подготовки такой встречи, не уточняя при этом возможные сроки ее проведения.