Саммит российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского нецелесообразен до тех пор, пока не согласованы меморандумы с условиями мирного урегулирования на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ», готова ли Москва обсуждать встречу лидеров на переговорах в Стамбуле.

«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи», — пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что без этой сложной работы, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. По его словам, эту «черновую» и «очень сложную и очень емкую» работу придется выполнять на высшем уровне.

В среду, 23 июля, российская и украинская делегация должны встретиться в Стамбуле на третьем раунде прямых переговоров. Песков отметил, что представители России во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Стамбул.

По словам пресс-секретаря, главной темой для обсуждения в переговорах станут проекты меморандумов двух государств.

«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись [стороны] в ходе второго раунда», — рассказал Песков.

Он также отметил, что российская и украинская стороны обсудят продолжение процесса по взаимному обмену пленными и телами.

«При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», — сказал представитель Кремля.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не стоит рассчитывать на существенный прогресс в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, так как позиции украинских властей содержат положения, которые в настоящее время не могут быть реализованы.

Песков также говорил, что не стоит ожидать «прорывов из разряда чудес». По его словам, российская сторона не разделяет пессимистичных оценок относительно эффективности таких контактов с украинскими представителями.

Предыдущие два раунда переговоров Москвы и Киева состоялись в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В ходе двух встреч стороны договорились об обмене военнопленными, телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения конфликта.