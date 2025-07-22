Рассчитывать на существенный прогресс в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не стоит, поскольку позиции Киева содержат положения, которые сейчас не могут быть реализованы. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что во втором раунде были подготовлены меморандумы, и это позиции сторон. И эти меморандумы, естественно, абсолютно расходятся. Поэтому должны быть определенные сближения по этому вопросу», — сказал депутат.

Чепа считает, что Киев, вероятно, сосредоточится на двух ключевых требованиях: прекращении огня и организации встречи на высшем уровне. Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться переговоров с Владимиром Путиным при участии представителей США и НАТО, что, по всей видимости, станет главным предметом дипломатических усилий украинской стороны, полагает парламентарий.

По мнению депутата, выдвинутое Киевом условие не имеет перспектив, поскольку подобные переговоры требуют тщательной подготовки.

Накануне вечером Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 23 июля. В то же время источник ТАСС говорил, что встреча состоится 24 июля.

Незадолго до этого те же даты назвали осведомленные источники турецкого издания İndependent Türkçe. По имеющимся данным, стороны проведут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов» — среди них гуманитарные аспекты, возвращение пленных, безопасность инфраструктуры и и меры по охране границ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее высказывался о предстоящих российско-украинских переговорах в Стамбуле, подчеркнув, что не стоит ожидать «прорывов из разряда чудес».

Вместе с тем он указал, что российская сторона не разделяет пессимистичных оценок относительно эффективности таких контактов с украинскими представителями. Песков обратил внимание на исключительную сложность украинского вопроса, отметив, что даже соглашения по таким вопросам, как обмен пленными или репатриация тел погибших, уже можно считать конкретными результатами.