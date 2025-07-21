Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в среду, 23 июля, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Российская сторона пока не делала заявлений о дате проведения встречи. В то же время ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что новый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 24 июля.

По словам Зеленского, он обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку «еще одной встречи в Турции с российской стороной»

«Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — сказал украинский президент.

До этого Зеленский заявил, что Украина собирается обсудить на переговорах с Россией обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.

В свою очередь источник ТАСС утверждает, что третий раунд переговоров между Москвой и Киевом состоится 24 июля.

«Прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го» — уточнил собеседник агентства.

О том, что представители России и Украины могут встретиться в Стамбуле 23 или 24 июля, ранее писала газета İndependent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, стороны проведут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов». Ожидается, что на встрече будут затронуты вопросы гуманитарного характера, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и мер по охране границ, говорится в материале.

В Кремле 21 июля заявили, что предоставят информацию о новом раунде переговоров Москвы и Киева, «как только окончательно будет понимание по датам». На встрече предстоит «большая дипломатическая работа» и обмен мнениями по проектам меморандумов об урегулировании конфликта, которые «являются абсолютно диаметрально противоположными», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что состав российской переговорной делегации, которую возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский, не изменился.

Представители России и Украины встречались в Стамбуле дважды в этом году: 16 мая и 2 июня. По итогам переговоров стороны договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.