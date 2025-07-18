Российские баллистические ракеты стали чаще поражать цели на Украине, заявил газете The Wall Street Journal пожелавший остаться анонимным украинский чиновник. По его словам, американские комплексы Patriot не справляются с новейшими маневренными ракетами, потому что ВС России постоянно их дорабатывают. Как отметили журналисты, украинские власти думают над тем, какие системы могут заменить Patriot.

На что жалуются на Украине

По словам собеседника The Wall Street Journal, американским комплексам Patriot все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты. Украинский чиновник объяснил, что ВС России модернизируют ракеты, они становятся более маневренными, что позволяет обходить радары американских систем.

«Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет», — объяснил собеседник издания и добавил, что в течение последних месяцев Patriot не удалось обнаружить российские ракеты.

По его словам, сложившаяся ситуация усиливает опасения украинского руководства относительно эффективности западных средств ПВО против современных российских вооружений.

Какие есть альтернативы

Журналисты отметили, что конкуренцию Patriot может составить новая европейская система ПВО SAMP/T (Mamba). Как рассказал военный консультант компании-производителя Eurosam Эрик Табакки, комплекс способен уничтожать самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. «Мамбу» считают европейским аналогом американского Patriot.

Как отметила The Wall Street Journal, для настройки Mamba требуются всего 15 военных, тогда как для тех же целей армия США задействует 90 солдат.

Украинский чиновник добавил, что европейские системы ПВО составят Patriot конкуренцию, потому что американские комплексы испытывают «все большие трудности» в зоне боевых действий.

«Это очень серьезные ракеты»

Как рассказал News.ru военный эксперт Василий Дандыкин, Patriot на Украине действительно с трудом перехватывает российские ракеты. Специалист отметил: трудными для средств ПВО их делают высокая скорость и сложная траектория полета.

«Какие ракеты с трудом перехватывает Patriot? У России это ракеты „Оникс“, комплекс „Искандер“. Это ракеты, стреляющие до 500 километров. Наши береговые комплексы „Бастион“ на Черноморском флоте — то же самое, они могут стрелять и по суше. Это очень серьезные ракеты, они модернизируются и могут развивать скорость около гиперзвука, трудносбиваемые», — объяснил Дандыкин.

По его словам, туда же можно отнести авиационные гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также «Орешник»: тоже баллистическую ракету, но с гиперзвуковыми элементами.

«Ненужный хлам»

На днях президент США Дональд Трамп заявил о планах поставки 17 комплексов Patriot на Украину. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, речь может идти о поставках ВСУ 17 пусковых установок. Он рассказал «Российской газете», что в Штатах сейчас есть дивизионы Patriot PAC-2, однако это оружие старого образца.

«Видимо, США решили избавиться от ненужного хлама в виде устаревших комплексов. Причем, судя по всему, продавать их будут европейским «партнерам» по цене новейших Patriot PAC-3», — отметил военный эксперт.

Он допустил, что Трамп «выкручивает руки» Европе, заставляя ее покупать «это старье», платить за него как за новое оружие и поставлять на Украину.

«Все равно его нужно было утилизировать, а так и денег можно получить, и на утилизации сэкономить», — объяснил Матвийчук.

С похожей мыслью выступил Василий Дандыкин.

«Почему американские Patriot, поставленные ВСУ, неэффективны против ракет ВС России? Украине, мне кажется, передают не самые современные образцы Patriot, модернизированные не дают, себе оставляют. Patriot — секторальный комплекс, в отличие от наших, которые могут стрелять вкруговую. Так что здесь ситуация складывается в нашу пользу», — процитировало его издание News.ru.

«Мы этим уверенно пользуемся»

Военный эксперт Петр Колчин заявил о значительном прогрессе России в сфере разработки баллистических, гиперзвуковых и звуковых ракет. Он отметил, что это стало возможным благодаря развитию российской военно-технической школы. По его мнению, РФ сейчас опережает и США, и ведущие страны НАТО в области вооружений.

«И уже Patriot установки, далеко не свежие, не могут с ней справляться», — заявил он Pravda.Ru.

Собеседник издания объяснил: в США осознают масштабы проблемы и пытаются бороться с ней. Несмотря на это, инициатива остается на стороне России.

«И мы этим уверенно пользуемся», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что ВС России продолжат поражать военные объекты Украины вне зависимости от того, «какие бы ресурсы Запад не вкладывал в украинскую ПВО».